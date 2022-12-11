SMA hastaları için yeni karar. Bakan Koca Meclis'te duyurdu

TBMM Genel Kurulunda 2023 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık ve İçişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

Bakan Koca, 2023 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi kapsamında TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada SMA hastaları için alınan yeni kararı duyurdu.

Bakan Koca, şunları söyledi:

Bu son derece hassas konudan bahsederken emin olun üzerimde büyük bir ağırlık hissediyorum. Ben çocuk hekimiyim. Tedavi ettiğimiz her evladımızın yüzündeki tebessümün kıymetini çok iyi bilirim. Ağrısından ağlayan bir yavruyu gülümsetecek her müdahale bizim için tüm emeğimize bedeldir. Yaptığımız işin mükafatını o yavrularımızın gülümsemesinden alırız. Bu hassasiyetle ifade ediyorum. SMA hastalığı maalesef tedavisi son derece güç ve meşakkatli bir hastalıktır. Öncelikle güncel teknoloji bu hastalığın taşıyıcısı olan anne baba adaylarını çocuk yapmadan tespit edebilmektedir. Bildiğiniz gibi evlilik öncesi tarama programımıza SMA taramasını dahil ettik. Evlenmek isteyen çiftlere SMA taraması yapılıyor ve risk varsa yeni kurulan bu aile bu konuda uyarılıyor. Alternatif yöntemlerle ise sağlıklı bebek sahibi olmak mümkün olabiliyor.

Yeni doğan bebeklerde de SMA taraması programa alındı ve uygulanıyor. Her yeni doğana SMA taraması yapıyoruz. Dünya’da hem evlilik öncesi hem yenidoğan taraması yapan tek ülkeyiz. Geçen yılın sonunda başlayan SMA tarama programıyla, evlilik öncesinde 493 bin kişiye taşıyıcılık testi, bu yılın Mayıs ayında başlayan tarama programıyla da yenidoğan 635 bin bebeğe SMA taraması yapıldı. Bu taramalar tüm doğumları kapsıyor. Böylece tespit ettiklerimizin tedavisine erkenden başlayabiliyoruz. Tedavisine erkenden başlamak çocuğumuzu kurtarabilir. Örnekleri var. Bir bilim kurulumuz var. SMA hastalarını tedavi eden bilim insanlarından oluşuyor bu kurul.

KULLANIMA EN KISA SÜREDE BAŞLANIYOR

Bize en güçlü tedaviyi öneriyorlar. Biz de onların önerisine göre hareket ediyoruz. Bu hastalığın tedavisinde etkinliği ispat edilmiş bir ilacı yıllardır geri ödeme kapsamında tutuyoruz. Her yeni tanıda ilacın kullanımına hemen başlanıyor. Erken başlamak son derece kritik.

Bu ilacın kullanımının zor olduğu bir grup hastamız için de ağızdan alınarak uygulanan ikinci bir ilacı daha bilim kurulumuzun önerisi ile tedavi rehberine aldık. Kullanımına en kısa sürede başlanıyor. Kamuoyunun gündemine çokça gelen bir konu da gen tedavisi olarak bilinen yeni bir uygulama. Bu uygulama konusundaki çekincelerimizi giderecek bilimsel çalışmaları takip ediyoruz. Bilim kurulunun yeterli kanıt oluştuğunu ifade etmesi halinde bu tedaviyi de programa almaktan çekinmeyiz. Ancak, yavrularımızın hayatını ailelerimizin umutlarını ise kimsenin istismar etmesine izin vermeyiz. Küresel olarak çok kısıtlı koşullarda çok az sayıda hastaya uygulanan yeni tedavilerin, uygun olmayan hastalara uygulanmasını içeren deneysel çalışmalar var. Bunları adeta bir mucize gibi gösteren ve her hastayı tedavi edeceği yanılgısına sebep olan ticari simsarlığa ise asla müsaade etmeyiz. Bu duygu tüccarlığının net şekilde karşısındayız.

Bilimin uygulanmasını önerdiği ve kanıta dayalı bir gerekçe oluştuğunda uygulamaktansa geri durmayız. Lütfen bu konuyu bilimsel çerçevede ele alalım ve bırakalım bilim insanları karar versinler. Konunun mali yönü hiçbir zaman gündemimizde olmadı. Olmayacak.

MHRS RANDEVU SORUNU

Bunun için il il, hastane hastane, hekim hekim çalışıyoruz. Belirli bir aşamaya geldi. Ancak hala yapacak çok işimiz var ve çözeceğiz.

Bu Aziz millet her şeyin en iyisine layık. Bütçe görüşmelerimizin komisyon safhasında randevusuna gelmeyen %25 vatandaşımız olduğunu söyledim. Gelinmeyen randevu sayısı, üzerinden 10 gün geçmeden %21’e geriledi. Milletimiz yol gösterildiğinde o yolu en iyi şekilde yürümeye hazır. Çözeceğiz. Kimsenin endişesi olmasın.



Sağlık sisteminin hasta kabul etme kapasitesi konusunda sorun yok. Fakat alınan, ama iptal edilmeden gelinmeyen randevular, sorunu öncelikli bazı hastalarımızın randevu almalarını zorlaştırıyor. Sadece uzman hekim günlük ortalama randevu sayımız 945 Bin. Yılın ilk 10 ayında MHRS üzerinden alınan randevu sayısı ise yaklaşık 200 Milyon. Günlük randevu sayımız, salgından öncesine kıyasla %40 artmış durumda. Yılın ilk 10 ayında aile hekimliklerinde yapılan muayene sayısını vereyim: 250 Milyon.

AİLE DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMASI 3 İLDE BAŞLADI

Toplum sağlığı için önemli, yeni projelerimizden biri Aile Diş Hekimliği uygulamasıdır. Pilot uygulama 3 ilimizde başlamış durumda. Bugünkü bilgi ile projenin hiçbir ülkede örneği yok. Önümüzdeki günlerde ülke geneline yaygınlaştırmanın hazırlıklarını yürütüyoruz.

PİYASADA EKSİKLİĞİ HİSSEDİLEN İLAÇLAR

Piyasada eksikliği hissedilen ilaçlar olduğunu inkâr etmek gibi bir düşüncem yok. Ancak gerek ilaç etken maddelerinin tedariki ile ilgili küresel arz sorunu gerekse kur farkı kaynaklı fiyatlama problemi var. Bir başka sorun da kur güncellemesinin dönemsel olarak yılda bir kez Şubat ayında gerçekleşmesidir. Bu tarih yaklaştıkça stok sorunları baş göstermektedir.

Sorunun farkındayız ve çözümümüz var. Müsterih olunuz. Hastalarımızı biilaç bırakmayız. Sorunu en kısa sürede çözeceğiz.

HPV TARAMASI VE AŞILAMA ÜCRETSİZ Mİ? AŞILAMAYA HANGİ YAŞTAN BAŞLANILACAK?

Rahim ağzı kanserine sebep olan HPV’nin tespiti ve bulaşmasının engellenmesi amaçlı aşısı ile ilgili yol haritamız hazır.

HPV taramalarında yerli test kiti uygulamasına önümüzdeki günlerde başlıyoruz.

HPV aşısı içinse, yaş gruplarını dikkate alan bir planın hazırlığındayız.