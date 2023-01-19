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Sağlık Bakanı Koca Twitter’dan açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'de 3 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tanı koyulan kişilerin tedavilerinin başladığını açıkadı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 18:04
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Bakan Koca’dan açıklama geldi

Sağlık Bakanı Koca Twitter’dan açıkladı
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Sağlık Bakanı Koca, alışkanlık haline getirdiği gibi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şöyle dedi:

"Bakanlığımız 2022'de 3 milyon kişiye kanser taraması yaptı. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ve aile hekimliklerince yapılan taramaların yaklaşık 800 bini meme, 1,2 milyonu kalınbağırsak, 700 bini rahim ağzı kanseri taraması. Taramada tanı konanların tedavisi başladı"

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