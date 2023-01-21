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Twitter'dan geri adım. O özellik tepki çekmişti

Twitter geçtiğimiz günlerde duyurduğu ve tepki çeken o özelliği için geri adım attı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 10:12
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Twitter’dan tepki çeken özelliği için geri adım

Twitter'dan geri adım. O özellik tepki çekmişti
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Twitter, geçtiğimiz haftalarda anasayfa tasarımını kullanıcıların takip ettikleri ve ilgilendikleri içerikler için ikiye ayırdı.

Konu hakkında açıklama yapan Elon Musk, Twitter kullanıcılarına yeni anasayfa için bazı değişiklikler yapacaklarını duyurdu.

GERİ ADIM ATTI

Shiftdelete2De yer alan bilgilere göre, twitter, kullanıcıların beğendikleri gönderileri ve izledikleri videoları analiz ediyor. Önerilen Tweetleri ve takip edilen hesapların içeriklerini aynı anasayfada gösteren şirket, geçtiğimiz haftalarda bu iki akışı farklı sekmelerde sunmaya başladı.

Sadece takip ettiği kişilerin yazdıklarını görmek isteyen kullanıcılar, Takip edilenler (Following) sekmesine tıklayarak içeriklere ulaşabiliyor. Twitter algoritmasının önerdiği içerikleri görmek isteyen kullanıcılar ise Senin için (For You) sekmesindeki içerikleri görebiliyor.

Kullanıma sunulduktan sonra eleştiri yağmuruna tutulan yeni özellik, Twitter yönetimini harekete geçirdi.

Kullanıcılara herhangi bir dayatma söz konusu olmadığını belirten Elon Musk, “Bir sonraki Twitter güncellemesi, Sizin İçin mi (yani önerilen), Takip ettiğinizi veya oluşturduğunuz listeyi hatırlayacak ve sizi önerilen tweet’lere döndürmeyi durduracak.” ifadelerine yer verdi.

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