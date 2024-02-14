Bakan Koca'dan Erzincan açıklaması

Erzincan İliç’teki maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 kişi toprak altında kaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kişilerin kurtarılması için bölgeye 10 ambulans, 3 UMKE ekibi, 2 acil müdahale aracı ve tam donanımlı bir acil müdahale ünitesi gönderildiğini sosyal medyadan duyurdu.

“AMBULANS VE UMKE EKİBİ SAYISI ARTIRILDI”

Koca, “Erzincan İliç’te yaşanan toprak kayması felaketinde toprak altında kalan 9 vatandaşımız için olay yerine 10 ambulans, 3 UMKE ekibi, 2 acil müdahale aracı ve tam donanımlı bir acil müdahale ünitesi sevk edildi” dedi.