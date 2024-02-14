Bakan Koca'dan Erzincan açıklaması

Ufuk Cingöz
Bakan Koca'dan Erzincan açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan Erzincan İliç’teki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili açıklama geldi.

Erzincan İliç’teki maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 kişi toprak altında kaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kişilerin kurtarılması için bölgeye 10 ambulans, 3 UMKE ekibi, 2 acil müdahale aracı ve tam donanımlı bir acil müdahale ünitesi gönderildiğini sosyal medyadan duyurdu.

“AMBULANS VE UMKE EKİBİ SAYISI ARTIRILDI”

Koca, “Erzincan İliç’te yaşanan toprak kayması felaketinde toprak altında kalan 9 vatandaşımız için olay yerine 10 ambulans, 3 UMKE ekibi, 2 acil müdahale aracı ve tam donanımlı bir acil müdahale ünitesi sevk edildi” dedi.

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