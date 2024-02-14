Erzincan’daki siyanür faciasından yeni görüntüler geldi. Kamyonlar geri geri kaçarak binlerce ton zehirli topraktan kurtuldu

Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik’in işlettiği altın madeninde göçük meydana geldi. Binlerce ton siyanürlü toprak Fırat Nehri’ne doğru akarken 9 işçi göçük altında kaldı. Toprak altında kalan işçilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Fırat Nehri’nden numunelerin alındığını ve siyanüre rastlanmadığını açıkladı.
MADEN FACİASINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Erzincan’daki maden faciasından yeni görüntüler ortaya çıktı. Son görüntüde maden sahasına doğru giden kamyonlar, toprak kaymasının gerçekleştiği anda tonlarca toprağın yola aktığı görüldü. Bir kamyondan çekilen görüntüde, kamyonlar, toprak yolu kaplamadan önce son anda bölgeden uzaklaşabildi. Maden faciasından gelen son görüntüler sosyal medyada gündem oldu.