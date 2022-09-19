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Sosyal konut projesine başvuran sayısı 3,5 milyona dayandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne 3 milyon 466 bin 250 başvuru yapıldığını bildirdi.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 09:39
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Bakan Kurum açıkladı: Sosyal konut projesine başvuran sayısı 3,5 milyona dayandı

Sosyal konut projesine başvuran sayısı 3,5 milyona dayandı
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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletin İlk Evim İlk İş Yerim Projelerine inancının tam olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Projemize başvuranların sayısı 3,5 milyona yaklaştı. Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız."

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