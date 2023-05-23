Bakan Kurum'dan deprem bölgesindeki konutlara ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tüm uyarılara rağmen deprem bölgesinde başlatılan konut projesi ile ilgili, "O sözü tutacağız ve konutlarımızı bir yıl içerisinde teslim edeceğiz." dedi.

Bakan Kurum'dan deprem bölgesindeki konutlara ilişkin açıklama

Editör: Büşra İlaslan

Deprem bölgesinde artçı sarsıntıların devam edeceği belirtilerek konut yapımına başlanmaması konusunda uyarılar yapılmıştı. İktidar tüm uyarılara rağmen konutların yapımına başlamış, proje seçim yatırımı olarak değerlendirilmiş ve tepki toplamıştı.

Birlik Vakfınca Fatih'teki Milli Türk Talebe Birliği'nde (MTTB) düzenlenen "Başlasın Türkiye Yüzyılı" konferansına katılan konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesinde yapımına başlanan konut projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum konut projesi için "O sözü tutacağız ve konutlarımızı bir yıl içerisinde teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimlerinde başarı elde ettiklerini söyleyen Bakan Kurum 28 Mayıs'ta da zafer ilan edinceye kadar çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek deprem bölgesinde verdikleri konut sözünü hatırlattı. Kurum, "O sözü tutacağız ve konutlarımızı bir yıl içerisinde teslim edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Kurum, şu an toplamda 174 bin konut, dükkan ve sanayi alanının inşa sürecinin sürdüğünü, bir yıl içerisinde de toplam 650 bin konutu depremzedelere teslim edeceklerinin bilgisini verdi.

Kurum Kılıçdaroğlu hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Teröre açık çek veren bunlar değilmiş gibi terörü yenmekten bahseder hale geldiler. Siz bilmezsiniz ama yine söyleyelim; milliyetçilik İHA, SİHA üretmektir. Milliyetçilik, Kızılelma'yla göklere hakim olmaktır. TCG Anadolu'yla denizlere hükmetmek, Togg'la karalara hakim olmaktır. Siz ne yaparsanız yapın, biz terörün kökünü kazıyacağız. Siz ne yaparsanız yapın Türkiye'nin yanı başında bir terör devletinin kurulmasına asla izin vermeyeceğiz."

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