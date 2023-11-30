Bakan Mehmet Şimşek kara haberi böyle duyurdu

Bakan Şimşek’ten tarihi itiraf geldi. Şimşek, İş alemine sesleniyorum. Önümüzdeki dönemde iç talep yavaşlayacak. Dış pazar arayışına girsinler. Biz her türlü desteği vereceğiz” dedi.

Tülin Küre KAYNAK: Haber Merkezi
Bakan Mehmet Şimşek kara haberi böyle duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TRT Haber’de canlı yayına katıldı.

Ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Şimşek, “İş alemine sesleniyorum. Önümüzdeki dönemde iç talep yavaşlayacak. Dış pazar arayışına girsinler. Biz her türlü desteği vereceğiz” dedi.

Şimşek açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Büyüme, güçlü ve her ne kadar önümüzdeki dönemde yavaşlama ihtimali varsa da 2023'e ilişkin OVP'deki öngörülerimizle paralel gidiyor. Programda biz 4,4'lük bir büyüme öngörmüştük. Bu düşük gibi gelebilir fakat küresel büyüme yüzde 3 veya altında olacak. Dolayısıyla küresel büyümenin 1,5 katı hızlı büyüyor olacağız. Yani 2023'te Orta Vadeli Program'daki yüzde 4,4'lük hedefi gerçekleştirirsek bu rakamlar onunla tutarlı. Küresel büyümenin oldukça üzerinde bir büyüme sağlamış olacağız. İstihdam artışı çok güçlü. Burada önemli olan husus büyümenin yeniden dengelenmesi. Burada da yeniden dengelenme başladı, hafif bir şekilde üçüncü çeyrekte.

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Diğer bir hedefimiz burada kur korumalıdan çıkış. Çünkü kur korumalı bir koşullu yükümlülüktür devlet için. Yani bunun zamanla bitirilmesi gerekiyor. Buna yönelik çalışmalarımıza başladık. Kur korumalıda da azaltılması noktasında ilerleme sağlıyoruz. Bu konuda da önümüzdeki dönemde ilave adımlar atabiliriz. Dolayısıyla programın ana hedeflerine baktığınız zaman şunu kastediyoruz; Yüksek sürdürülebilir büyüme yani daha çok istihdam, daha dengeli büyüme. Bununla birlikte de makrofinansal istikrarın sağlandığı bir ortam. Rezerv birikimi o noktada devreye giriyor, fiyat istikrarı o noktada devreye giriyor.

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