Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi

Asgari ücretin ne kadar yapılacağı merak konusu olurken Bakan Mehmet Şimşek’in sözleri vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. Bakan Şimşek’in sözlerini yorumlayan ekonomist Köyatası, “Bakanın sözleri asgari ücretli, emekli, memur, çalışan avucunu yalasın’ demek” yorumunda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi

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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

TRT Haber’de canlı yayına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunurken “İş alemine sesleniyorum. Önümüzdeki dönemde iç talep yavaşlayacak. Dış pazar arayışına girsinler. Biz her türlü desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek’in açıklamalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan ekonomist Meriç Köyatası, “Bakan beyin sözlerinin açık meali, ‘vatandaşın ümüğünü daha da sıkacağız gelecek dönemde. Asgari ücretli, emekli, memur, çalışan avucunu yalasın’ demek. Bu sözler bu durumun açık göstergesidir. Ancak yerel seçim nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baskısıyla geri adım atılabilir ancak seçim sonrası vatandaşın boğazı sıkılacak anladığımız kadarıyla” ifadelerini kullandı.

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İhracat teşvikleriyle ilgili de konuşan Köyatası, “Hangi yüksek teknolojiyi üretiyoruz ki ihracat yapacağız. Avrupa resesyona giriyor. Başta tekstil olmak üzere, çalışan ücretlerini aşağı çekip, düşük işçi maaşlarıyla bir teşvik yaratacaklar, kredi teşviklerinde ise, vatandaşın vergisini çar çur edecekler maalesef. Yatırım yapılmayan bir ülkede düşük teknolojili ürünlerle nereye kadar gidilebilir” dedi.

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