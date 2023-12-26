Bakan Bolat 'Milli Gelir kişi başı 12 bin 500 dolar olacak'. Sık dışını emekli mezarda maaşın 12 bin 500 dolar olacak

Kaynak: AA
Bakan Bolat 'Milli Gelir kişi başı 12 bin 500 dolar olacak'. Sık dışını emekli mezarda maaşın 12 bin 500 dolar olacak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan flaş milli gelir açıklaması. Bakan Bolat yıl bitmeden yaptığı açıklamada Milli Gelirin 12 Bin 500 dolar olduğunu iddia etti. Bu rakam kişi başına 366 Bin lira yapıyor. Aylık kişi başına 30 Bin 560 lira yapıyor. Kısacası bu üç asgari ücret yapıyor. Bu konuyu vatandaşa sormak lazım.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Gaziantep’e konuk oldu. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen "İhracat Seferberliği Zirvesi"nde konuştu. Hem de öyle bir konuştu ki, ağızından bal damladı. Bunu niye söylüyoruz, çünkü Ticaret Bakanı Ömer Bolat 2023’te kişi başına düşen Milli Gelirin 12 Bin 500 dolar olduğunu iddia etti.

Bakanın bu rakamı söylemesinin ardından herkes hesap makinesini aldı, dolarlarını hesapladı. 12 Bin 500 doları bugünkü kur rakamı olan 29,34 çarptığımızda çıkan rakam 366 bin 750 lira... Bu rakamı gören işçiler kafasını kaldırıp, birbirlerine bakmaktan kendini alamadı. Çünkü, 366 bin 750 lirayı 12 aya bölünce ortaya çıkan rakam ise aylık 30 bin 562 lira çıktı. Kısacası bu rakam 2,68 asgari ücrete tekabül ediyor. İşçiler bu rakamları görünce bir aldıkları asgari ücrete baktı, milli gelirin kişi başına düşen rakamına…

Milli Gelirin 12 bin 500 Dolar olduğunu iddia eden Ömer Bolat 2023 yılında 1 trilyon doların üzerinde gelirle kapatacaklarını ifade etti. Kişi Başına milli gelirin 12 bin 500 dolara yükseleceğini iddia eden Bolat, katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023'ü 1 trilyon doların üzerinde milli gelirle bitireceğini söyledi ve buna ek olarak çarpıcı ifadelerde bulundu. 6 Şubat depremlerinin ekonomiye büyük bir darbe vurduğunu ifade eden Bakan Bolat, yüzde 4,7 oranında büyüme kaydettiklerin açıkladı.

İlgili Haberler
Kuveyt Türk ve Trendyol arasında finansman iş birliği
6 günde hisse değeri yüzde 50’ye yakın düştü
Son Haberler
Antalyasporlu Naldo mahkemede ifade verdi Spor
Antalyasporlu Naldo mahkemede ifade verdi
Somali cumhurbaşkanının katil oğlunun öldürdüğü kuryenin eşi son ifadesinde şikayetçi olmamış Gündem
Somali cumhurbaşkanının katil oğlunun öldürdüğü kuryenin eşi son ifadesinde şikayetçi olmamış
Ege Denizi’nde deprem Gündem
Ege Denizi’nde deprem
Volkan Demirel’in son durumu belli oldu. İşte resmi açıklama Spor
Volkan Demirel’in son durumu belli oldu. İşte resmi açıklama
MİT Suriye'de terör örgütü PKK'yı vurdu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı Gündem
MİT Suriye'de terör örgütü PKK'yı vurdu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Dünyanın en güçlü köpeği kadının kolunu parçaladı. Çığlık seslerini duyan oraya koştu Gündem
Dünyanın en güçlü köpeği kadının kolunu parçaladı. Çığlık seslerini duyan oraya koştu
Huraideu Chicken nasıl yapılır? Huraideu Chicken tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Huraideu Chicken nasıl yapılır? Huraideu Chicken tarifi için malzemeler neler?