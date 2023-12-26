6 günde hisse değeri yüzde 50’ye yakın düştü

Neredeyse aralık ayının başından beri düşüş yaşayan Gübretaş hissesi, son bir haftadır düşüşlerini keskinleştirerek büyük kayıplar verdi.

Bloomberght haberine göre, firma KAP’a açıklama yaparak "Geçen haftadan bu yana Borsa İstanbul'da şirket paylarımızın fiyatında yaşanan düşüş ile ilgili olarak yatırımcılardan yoğun sorular gelmektedir. Şirketimiz pay değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını olumsuz etkileyebilecek nitelikte bilgi, olay ve gelişme bulunmamaktadır. Şirketimiz, bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz olağan rutin faaliyetlerine devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Gübretaş, Borsa İstanbul’da “GUBRF” koduyla yer alıyor. GUBRF aralık ayının başında 404,75 seviyesinde bulunuyordu. Sert kayıplar vererek 26 Aralık’ta 08.45’te 191.7 seviyesinde işlem gördü.