14 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • TOGG sorusuna cevabı inandırıcı gelmeyen Bakan Nebati 'Vallahi de billahi de gerçek' dedi

TOGG sorusuna cevabı inandırıcı gelmeyen Bakan Nebati 'Vallahi de billahi de gerçek' dedi

Bakan Nebati, Mersin'e seçim çalışmalarına katılmak üzere Adana Havalimanı'nda kendisini bekleyen TOGG’a geçti. TOGG'a ilişkin kendisine yöneltilen soruya cevap veren Bakan Nebati, inandırıcı olsun diye "Vallahi de billahi de gerçek" dedi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 13:34
Takip Et

Soruya cevabı inandırıcı gelmeyen Nebati: Vallahi de billahi de gerçek

TOGG sorusuna cevabı inandırıcı gelmeyen Bakan Nebati 'Vallahi de billahi de gerçek' dedi
+
Aa
-

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP'den milletvekili adayı olduğu Mersin'e seçim çalışmalarına katılmak üzere hava yoluyla Adana'ya gitti. Nebati, Adana Havalimanı'nda kendisini bekleyen TOGG’a geçti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye, "Yerli ve milli otomobili TOGG’u ilk kullananlardan olmanın nasıl bir duygu" olduğu sorusuna, "TOGG’u kullanırken sanki uzaydan gelmişim gibi millet bana bakıyordu" yanıtını verdi.

Nebati, AKP'den milletvekili adayı olduğu Mersin'e seçim çalışmalarına katılmak üzere hava yoluyla Adana'ya gitti. Nebati, Adana Havalimanı'nda kendisini bekleyen 06 HMB 89 plakalı TOGG’a geçti.

Nibati, TOGG’la seçimlerde aday gösterildiği Mersin’e giderek, partilerle buluştu. Katıldığı iftar sonrası TOGG’u ilk kullananlardan olmanın nasıl bir duygu olduğu sorusuna Nebati, şu yanıtı verdi:

"Müthiş bir duygu ya. Çok havalı. Sanki uzaydan gelmişim gibi bir de millet bana bakıyordu ya. Bir de Porsche kullanan vardı. Camı indirdim baktım şöyle. 'Senin araban mı havalı benim arabam mı havalı.' dedim. 'Bakan bey vallahi sizin arabanız havalı' dedi. Vallahi de billahi de gerçek bir olay bu."

"

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
1
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
2
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
3
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
4
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
5
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
6
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
﻿Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Sakın ola ki ‘bu pazar işim vardı’ demeyin
7
﻿Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Sakın ola ki ‘bu pazar işim vardı’ demeyin
﻿Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Sakın ola ki ‘bu pazar işim vardı’ demeyin
﻿İstanbul'da öğrencilerin ikinci ara tatili başladı
﻿İstanbul'da öğrencilerin ikinci ara tatili başladı
﻿İstanbul'da öğrencilerin ikinci ara tatili başladı
﻿İstanbul'da ölüme atlayan ünlü voleybolcunun son mesajı ortaya çıktı
﻿İstanbul'da ölüme atlayan ünlü voleybolcunun son mesajı ortaya çıktı
﻿İstanbul'da ölüme atlayan ünlü voleybolcunun son mesajı ortaya çıktı
﻿Diş eti iltihabı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Diş eti iltihabı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Diş eti iltihabı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Rus casus kadın İsveç'te tutuklandı
﻿Rus casus kadın İsveç'te tutuklandı
﻿Rus casus kadın İsveç'te tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.