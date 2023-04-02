Bakan Nebati'den Akşener'in 'Kayıp Balık Nemo' benzetmesine bir ilginç yanıt: Kayıp Nemo'nun bile bir aşkı var...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisine yönelik kullandığı ‘Kayıp Balık Nemo' filminden alıntı yaparak konuştu.

DHA’nın aktardığına göre; "Bırakın birileri desin ki 'bu adam sahada kaybolmuş', birileri desin ki Nemo'yu arıyorum." diyen Nebati, "Ama bilsinler ki kayıp Nemo'nun bile bir aşkı var. Annesine kavuşmak için köpek balıklarıyla uğraşıp hedefine ulaştı" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde depremzede ailelere yönelik düzenlenen iftar programında konuşan Bakan Nebati, “İşte biz de köpek balıklarıyla uğraşa uğraşa ama vatandaşlarımızın gözyaşlarına ortak olarak, kardeşlik hukukunu zedelenmeden, elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyarak çok şükür hızlı bir sürede işlerimizi toparlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Her türlü gayreti ortaya koyduklarını söyleyen Nebati, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kardeşlerimizin acısını paylaşmak ve devletin varlığını deprem bölgesinde hissettirmek için çabaladık, buna rabbimiz şahittir. Bakanlarımızın tamamı bölgede gece gündüz çalıştı, günlerce uykusuz kaldılar. Kardeş belediyelerimiz çalışmalarıyla kardeşlik hukukunun ne olduğunu ortaya koymak için canhıraş çalıştı. Bırakın birileri desin ki 'bu adam sahada kaybolmuş', birileri desin ki Nemo'yu arıyorum. Ama bilsinler ki kayıp Nemo'nun bile bir aşkı var. Annesine kavuşmak için köpek balıklarıyla uğraşıp hedefine ulaştı. İşte biz de köpek balıklarıyla uğraşa uğraşa ama vatandaşlarımızın gözyaşlarına ortak olarak, kardeşlik hukukunu zedelenmeden, elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyarak, çok şükür hızlı bir sürede işlerimizi toparlıyoruz"