2 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Bakan Nebati'den Akşener'in 'Kayıp Balık Nemo' benzetmesine bir ilginç yanıt: Kayıp Nemo'nun bile bir aşkı var...

Bakan Nebati'den Akşener'in 'Kayıp Balık Nemo' benzetmesine bir ilginç yanıt: Kayıp Nemo'nun bile bir aşkı var...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kendisi için kullandığı "Kayıp Balık Nemo" benzetmesine, “Ama bilsinler ki kayıp Nemo'nun bile bir aşkı var. Annesine kavuşmak için köpek balıklarıyla uğraşıp hedefine ulaştı” ifadeleriyle yanıt verdi.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 01:52
Takip Et

Bakan Nebati, 'Kayıp Balık Nemo' filminden örnek verdi: Kayıp Nemo'nun bile bir aşkı var...

Bakan Nebati'den Akşener'in 'Kayıp Balık Nemo' benzetmesine bir ilginç yanıt: Kayıp Nemo'nun bile bir aşkı var...
+
Aa
-

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisine yönelik kullandığı ‘Kayıp Balık Nemo' filminden alıntı yaparak konuştu.

DHA’nın aktardığına göre; "Bırakın birileri desin ki 'bu adam sahada kaybolmuş', birileri desin ki Nemo'yu arıyorum." diyen Nebati, "Ama bilsinler ki kayıp Nemo'nun bile bir aşkı var. Annesine kavuşmak için köpek balıklarıyla uğraşıp hedefine ulaştı" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde depremzede ailelere yönelik düzenlenen iftar programında konuşan Bakan Nebati, “İşte biz de köpek balıklarıyla uğraşa uğraşa ama vatandaşlarımızın gözyaşlarına ortak olarak, kardeşlik hukukunu zedelenmeden, elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyarak çok şükür hızlı bir sürede işlerimizi toparlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Her türlü gayreti ortaya koyduklarını söyleyen Nebati, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kardeşlerimizin acısını paylaşmak ve devletin varlığını deprem bölgesinde hissettirmek için çabaladık, buna rabbimiz şahittir. Bakanlarımızın tamamı bölgede gece gündüz çalıştı, günlerce uykusuz kaldılar. Kardeş belediyelerimiz çalışmalarıyla kardeşlik hukukunun ne olduğunu ortaya koymak için canhıraş çalıştı. Bırakın birileri desin ki 'bu adam sahada kaybolmuş', birileri desin ki Nemo'yu arıyorum. Ama bilsinler ki kayıp Nemo'nun bile bir aşkı var. Annesine kavuşmak için köpek balıklarıyla uğraşıp hedefine ulaştı. İşte biz de köpek balıklarıyla uğraşa uğraşa ama vatandaşlarımızın gözyaşlarına ortak olarak, kardeşlik hukukunu zedelenmeden, elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyarak, çok şükür hızlı bir sürede işlerimizi toparlıyoruz"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
1
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
2
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
3
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Alkole büyük zam 
4
﻿Alkole büyük zam 
﻿Alkole büyük zam 
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
5
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿ Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı
6
﻿ Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı
﻿ Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı
﻿Türkiye’de doların ne olacağını ABD’li kuruluş açıkladı. Dikkat çeken KKM ayrıntısı
7
﻿Türkiye’de doların ne olacağını ABD’li kuruluş açıkladı. Dikkat çeken KKM ayrıntısı
﻿Türkiye’de doların ne olacağını ABD’li kuruluş açıkladı. Dikkat çeken KKM ayrıntısı
﻿Adana'da 3,6 büyüklüğünde deprem
﻿Adana'da 3,6 büyüklüğünde deprem
﻿Adana'da 3,6 büyüklüğünde deprem
﻿Hafif ticari araç takla attı
﻿Hafif ticari araç takla attı
﻿Hafif ticari araç takla attı
﻿Ahşap evin altında kaldı
﻿Ahşap evin altında kaldı
﻿Ahşap evin altında kaldı
﻿Kastamonu'da 4.2 büyüklüğünde deprem
﻿Kastamonu'da 4.2 büyüklüğünde deprem
﻿Kastamonu'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.