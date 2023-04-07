7 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • AKP'nin kalesinde esnaftan Nebati'ye soğuk duş. Gerçekleri Nebati'nin yüzüne tokat gibi çarptı

AKP'nin kalesinde esnaftan Nebati'ye soğuk duş. Gerçekleri Nebati'nin yüzüne tokat gibi çarptı

AKP'nin kalesi olarak bilinen Konya’da Bakan Nureddin Nebati ile çiftçi olduğunu söyleyen bir vatandaşın diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 11:07
Takip Et

AKP'nin kalesinde esnaftan Nebati'ye soğuk duş

AKP'nin kalesinde esnaftan Nebati'ye soğuk duş. Gerçekleri Nebati'nin yüzüne tokat gibi çarptı
+
Aa
-

Editör: Özge Ceren Çimen

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Konya ziyaretinde AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Ardından Bakan Nebati şehir merkezinde de esnaf ziyaretinde bulundu

AKP'nin kalesi olarak bilinen Konya'da Bakan Nebati ile çiftçinin diyaloğu gündem oldu.

Kendisinin çiftçi olduğunu söyleyen vatandaşa Bakan Nebati "Ben de çiftçiyim, fiyatlar düştü" dese de esnaf ikana olmadı.

Çiftçi Bakan Nebati'ye artan fiyatlardan isyan etti. 

Çiftçi ve Bakan Nebati arasında geçen diyalog:

Bakan Nebati: Ben de çiftçiyim

Çiftçi: Sen Bakansın, çiftçi değilsin.

Bakan Nebati: Çiftçiyim ya!

Çiftçi: Toprakla ben uğraşıyorum.

Bakan Nebati: Ya çiftçiyim.

Çiftçi: Bizim cepleri sen dolduracaksın.

Bakan Nebati: Doldurduk geçen sene iyiydi.

Çiftçi: Bu sene ne vereceksin?

Bakan Nebati: Bak şimdi geçen sene çok çok iyiydi.

Çiftçi: Yok biz kıraçtayız, verim düşüktü. Sayın Bakanım bir de gübremizi ayarlarsanız. Bir şey istemeyiz, gübre de mağduruz ya! Valla mağduruz gübrede. Hiç durmuyor oynayıp duruyor, çıkıyor.

Bakan Nebati: Onu birkaç bakanla görüşeceğiz. Yok yok şu anda düşüyor fiyatlar düşüyor.

Çiftçi: Düşmedi bize düşmüyor.Esnafta düşmüyor, dün aldım.

Bakan Nebati: Geçen seneye göre düşük.

Çiftçi: En düşük gübre 7800 civarında.

Bakan Nebati: Geçen sene 12-13 bin liradan aldın ya!

Çiftçi: Ama 26 nitrat, en düşük…

Bakan Nebati: Geçen sene kaçaydı?

Çiftçi: O üreydi geçen sene yüksek olan. Bu sene üre biraz dengede de 26 yüksek yine.

Bakan Nebati: Fiyatlar düşüyor düşüyor.

“KONYA’MIZDA DEĞERLİ ESNAFIMIZI ZİYARET ETTİK”

Nebati, daha sonra Konya İş Dünyası Buluşması programına katıldı. Bakan Nebati'ye, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da eşlik etti.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Selçuklu'nun kadim başkenti ve Mevlana'nın gönül pınarı Konya'mızda değerli esnafımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek hasret giderdik." ifadesini kullandı.

KOYUN ETİ UCUZ AMA TERCİH EDİLMİYOR

Bakan Nebati artan et fiyatları konusunda da dalga geçer gibi bir açıklamada bulunmuştu. Nebati "Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor" ifadelerini kullanmıştı. 

Nebati “Türkiye'de damak tadı değişti. Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım. Bu işlerin belirli bir plan çerçevesinde yapılması ve kamunun elini taşın altına koyma konusunda çekinmemesi gerekir. Bizim burada yapmamız gereken, aracıların fiyatları artırıp artırmaması çok önemli.

Elbette kasıtlı fiyat artıranlar da vardır. Kasıtlı işler yapılıyor olması ahlaki olarak anormal ama bunlarla bizim incelemelerimiz var, ciddi düzenlemeler yapıyoruz. Fahiş gelir elde ediliyorsa, ithalat yoluyla da insanlarımız ucuz ete ulaşmalı." ifadelerini kullanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
1
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
2
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
3
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
4
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Willian Arao özür diledi
5
﻿Willian Arao özür diledi
﻿Willian Arao özür diledi
﻿İzmir beyaza büründü. Hayırdır inşallah
6
﻿İzmir beyaza büründü. Hayırdır inşallah
﻿İzmir beyaza büründü. Hayırdır inşallah
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
7
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Uzmanı açıkladı: İftar ve sahurdan sonra diş fırçalamak çok önemli
﻿Uzmanı açıkladı: İftar ve sahurdan sonra diş fırçalamak çok önemli
﻿Uzmanı açıkladı: İftar ve sahurdan sonra diş fırçalamak çok önemli
﻿Alman Havayolu şirketi de Süleymaniye uçuşlarını askıya aldı
﻿Alman Havayolu şirketi de Süleymaniye uçuşlarını askıya aldı
﻿Alman Havayolu şirketi de Süleymaniye uçuşlarını askıya aldı
﻿Icardi'den flaş açıklama. Kalacak mı gidecek mi? Kararını yönetime bildirdi
﻿Icardi'den flaş açıklama. Kalacak mı gidecek mi? Kararını yönetime bildirdi
﻿Icardi'den flaş açıklama. Kalacak mı gidecek mi? Kararını yönetime bildirdi
﻿Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı
﻿Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı
﻿Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.