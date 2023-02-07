Bakan Nebati vallahi de böyle dedi: Yoğun bakımdakilerin çoğu kaçarken yaralananlar evlerine giderler

Türkiye 6 Şubat'ta sabah saatlerinde Kahramanmaraş’tan gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem haberiyle sarsıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken saat 13:24’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kahramanmaraş’tan sonra en fazla Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i etkileyen deprem, binlerce binayı yerle bir etti.

Saat 06:30 itibarıyla toplam can kaybı 3 bin 381. 20 bin 426 yaralı var. Yıkılan bina sayısı 5 bin 775.

Depremin üstünden 24 saat geçmesine rağmen Hatay başta olmak üzere birçok kentten hala yardım çığlıkları yükseliyor. Birçok noktaya tek bir kurtarma personeli bile ulaşamadı. Çoğu yerden insanlar enkazdakileri kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışıyor.

NEBATİ: HER ŞEY KONTROL ALTINDA

Ancak Bakan Nebati'ye göre ‘her şey kontrol altında.’

Şanlıurfa’da arama kurtarma çalışmalarını inceleyen bakan Nebati, "Burada sıkıntı sosyal medyada yayılan yanlış haberler. Resmi açıklamalar dikkate alınmalı. Şu anda Urfa’da her şey kontrol altında. Binalarda şehitlerimiz var, onları çıkardık. Yaralılar çıkardık. Birçoğu deprem binalarından değil, depremden kaçarken vesaire yaralanarak evlerine dönenler… Şu anda yoğunluk yok. Belediyemiz gerekli adımları atıyor." diye konuştu.