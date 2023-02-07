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  • Bakan Nebati vallahi de böyle dedi: Yoğun bakımdakilerin çoğu kaçarken yaralananlar evlerine giderler

Bakan Nebati vallahi de böyle dedi: Yoğun bakımdakilerin çoğu kaçarken yaralananlar evlerine giderler

Bakan Nebati, deprem bölgesinde her şeyin kontrol altında olduğunu iddia ederek tek sıkıntının ‘yanlış haberler’ olduğunu söyledi. Nebati, "Yoğun bakımdakilerin çoğu depremde binadan değil kaçarken yaralananlar, evlerine giderler" dedi. Öte yandan birçok kentten hala yardım çığlıkları yükseliyor. Pek çok noktaya tek bir kurtarma personeli bile ulaşamadı

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 10:37
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Yoğun bakımdakilerin çoğu kaçarken yaralananlar evlerine giderler

Bakan Nebati vallahi de böyle dedi: Yoğun bakımdakilerin çoğu kaçarken yaralananlar evlerine giderler
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Türkiye 6 Şubat'ta sabah saatlerinde Kahramanmaraş’tan gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem haberiyle sarsıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken saat 13:24’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kahramanmaraş’tan sonra en fazla Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i etkileyen deprem, binlerce binayı yerle bir etti.

Saat 06:30 itibarıyla toplam can kaybı 3 bin 381. 20 bin 426 yaralı var. Yıkılan bina sayısı 5 bin 775.

Depremin üstünden 24 saat geçmesine rağmen Hatay başta olmak üzere birçok kentten hala yardım çığlıkları yükseliyor. Birçok noktaya tek bir kurtarma personeli bile ulaşamadı. Çoğu yerden insanlar enkazdakileri kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışıyor.

NEBATİ: HER ŞEY KONTROL ALTINDA

Ancak Bakan Nebati'ye göre ‘her şey kontrol altında.’

Şanlıurfa’da arama kurtarma çalışmalarını inceleyen bakan Nebati, "Burada sıkıntı sosyal medyada yayılan yanlış haberler. Resmi açıklamalar dikkate alınmalı. Şu anda Urfa’da her şey kontrol altında. Binalarda şehitlerimiz var, onları çıkardık. Yaralılar çıkardık. Birçoğu deprem binalarından değil, depremden kaçarken vesaire yaralanarak evlerine dönenler… Şu anda yoğunluk yok. Belediyemiz gerekli adımları atıyor." diye konuştu.

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tomris
7.02.2023 11:18
resmi açıklamaları istemiyoruz.resmi yardımları istiyoruz acilen.insanlar kendi imkanlarıyla çabalıyor  
 
Vatandaşın ekomomide belini kırmıştı
7.02.2023 11:11
Şimdi sıra sağlıkta demek ki!  
 
Ali Usta
7.02.2023 11:10
Tabii ki öyle. İnsanlar sırf muhalefet olsun diye kendilerini yaralıyor veya öldürüyor.  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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