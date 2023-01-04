Bakan Nebati'den araba hayali kuranları hayal kırıklığına uğratacak açıklama: ÖTV indirimi gündemimizde yok

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomotivde ÖTV indiriminin gündemde olmadığını söyledi.

Nebati, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Otomotivde ÖTV indiriminin gündemde olmadığını kaydeden Nebati, "Bu konuyu kim yayıyor anlamış değilim. Araç piyasası oldukça canlı, talepte herhangi bir sıkıntı yok, arzda sıkıntı var. Otomotiv sektörü öncelikle arzı artırsın" diye konuştu.

"KONUT KAMPANYASINDA FAİZ YÜZDE 1'İN ALTINDA OLACAK"

Nebati, “Orta gelir seviyesindeki vatandaşlarımızın konuta ulaşımında geniş bir paket açıklayacağız. Oranları 1’in altında olacak şekilde bakanımızla açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONU ÇÖZDÜK"

Nebati, memur ve emeklilerin maaşlarının yasa gereği yılda iki defa güncellenmek üzere garanti altına alındığına işaret ederek bu kapsamda söz konusu kesimin enflasyon karşısında ezilmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Başta asgari ücretliler olmak üzere tüm kesimlerin maaşlarında ciddi artış sağlandığını savunan Nebati, "Enflasyonu çözdük. Yıl ortasında asgari ücrette artış ihtiyacı olmaması lazım. Bu Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan bir konu" diye konuştu.