Erdoğan canlı yayında Bakan Nebati’ye seslendi. Kabine toplantısı sonrası ortalık bir anda buz kesti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yılın ilk kabinesi sonrası otoyol ve köprülere yıl boyunca zam yapılmayacağını açıkladı.

CANLI YAYINDA NEBATİ’YE SESLENDİ

Erdoğan, zammın olmayacağını açıkladığı sırada canlı yayında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye söylediği sözler dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“SEN RAHAT OL”

"Müjde vermek istiyorum. Heyecanlanmayın. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir. Nureddin senden para çıkmıyor yani rahat ol."

Erdoğan’ın sözleri sonrası önce duraklayan Bakan Nebati'nin daha sonra güldüğü görüldü.

İşte o anlar: