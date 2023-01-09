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  • Erdoğan canlı yayında Bakan Nebati’ye seslendi. Kabine toplantısı sonrası ortalık bir anda buz kesti

Erdoğan canlı yayında Bakan Nebati’ye seslendi. Kabine toplantısı sonrası ortalık bir anda buz kesti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası canlı yayında otoyol ve köprülere yıl boyunca zam yapılmayacağını açıklarken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye "Nureddin senden para çıkmıyor yani rahat ol" dediği anlar gündem oldu…

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 21:11
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Kabine toplantısı sonrası ortalık bir anda buz kesti. Erdoğan canlı yayında Bakan Nebati’ye seslendi

Erdoğan canlı yayında Bakan Nebati’ye seslendi. Kabine toplantısı sonrası ortalık bir anda buz kesti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yılın ilk kabinesi sonrası otoyol ve köprülere yıl boyunca zam yapılmayacağını açıkladı.

CANLI YAYINDA NEBATİ’YE SESLENDİ

Erdoğan, zammın olmayacağını açıkladığı sırada canlı yayında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye söylediği sözler dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“SEN RAHAT OL”

"Müjde vermek istiyorum. Heyecanlanmayın. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir. Nureddin senden para çıkmıyor yani rahat ol."

Erdoğan’ın sözleri sonrası önce duraklayan Bakan Nebati'nin daha sonra güldüğü görüldü.

İşte o anlar:

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TC Bursa
9.01.2023 22:01
Para hicbirinizden çıkmıyor. Para vatandaşın alın terinden gelen vergiler. Babalarının şirketi gibi harcıyorlar,hesap yok,kitap yok.  
 
Skeç mi oynuyorlar?
9.01.2023 21:50
Bu konular toplantıda konuşulmadı mı da sonrasında paslaşma gereği hissediyorlar? Demek ki okunan metin önceden hazırlanıyor. Milleti aptal yerine koymayın. Liyakatsizlikte bir yere kadar  
 
Kelaynak
9.01.2023 21:50
O hep gülüyor zaten.  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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