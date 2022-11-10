Bakan Nebati TBMM'de protesto edildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de Nebati’yi daha önce enflasyonda düşüş görüleceğine ilişkin söylediği sözlerin yazıldığı dövizle karşıladı. Gürer’in taşıdığı dövizde, 'Nebati 28 Aralık’ta diyor ki, ‘Enflasyon Ocak 2022’de zirve yapacak sonra düşecek’. 3 Şubat’ta diyor ki, ‘Enflasyon Nisan 2022’de zirve yapacak sonra düşecek’ 4 Kasım’da diyor ki, ‘Enflasyon aralık ayından itibaren düşecek' ifadelerinin yer aldığı görüldü. CHP’li vekillerin taşıdığı dövizlerin birinde, 'Trafoya kedi, Hazine’ye arka kapıdan fare dadandı' denildi.