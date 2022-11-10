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Bakan Nebati TBMM'de protesto edildi

CHP'li vekiller, sunum için TBMM'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi dövizlerle protesto ettiler.

Galeri Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 21:11
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Bakan Nebati TBMM'de protesto edildi

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Bakan Nebati TBMM'de protesto edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri için TBMM’ye gelen Bakan Nureddin Nebati protestolarla karşılandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP’li milletvekilleri Nebati'yi dövizlerle karşıladı. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin sunum için gelen Nebati’ye, “Silindir gibi ezilmenin anlamını biliyor musunuz?” diye sordu.

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Bakan Nebati TBMM'de protesto edildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de Nebati’yi daha önce enflasyonda düşüş görüleceğine ilişkin söylediği sözlerin yazıldığı dövizle karşıladı. Gürer’in taşıdığı dövizde, 'Nebati 28 Aralık’ta diyor ki, ‘Enflasyon Ocak 2022’de zirve yapacak sonra düşecek’. 3 Şubat’ta diyor ki, ‘Enflasyon Nisan 2022’de zirve yapacak sonra düşecek’ 4 Kasım’da diyor ki, ‘Enflasyon aralık ayından itibaren düşecek' ifadelerinin yer aldığı görüldü. CHP’li vekillerin taşıdığı dövizlerin birinde, 'Trafoya kedi, Hazine’ye arka kapıdan fare dadandı' denildi.

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Bakan Nebati TBMM'de protesto edildi

CHP’li vekiller, Nebati’ye daha önce yeni ekonomi modeline getirilen eleştirilere cevaben kullandığı 'Bu sistemde dar gelirliler hariç firmalar, ihracatçılar kâr ediyor' sözlerine de dövizlerinde yer verdi.

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Bakan Nebati TBMM'de protesto edildi

Dövizlerde tablo şeklinde enflasyonun geldiği seyir ve Nebati’nin sarf ettiği, “Sen maaş alıyorsun en fazla neyini kaybedersin? Enflasyon altında ezilirsin” sözleri de yer aldı. (HABER MERKEZİ)

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Bakan Nebati TBMM'de protesto edildi

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