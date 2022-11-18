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Meclis’te tansiyon bir anda yükseldi. Milletvekilleri birbirinin üstüne yürüdü

İçişleri Bakanlığı, 2023 Plan ve Bütçe Komisyonu’nda çıkan tartışma sonrasında milletvekilleri birbirilerinin üzerine yürüdü. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma 10 dakika ara verdi.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 21:21
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İçişleri Bakanlığının bütçe görüşmesinde milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü

Meclis’te tansiyon bir anda yükseldi. Milletvekilleri birbirinin üstüne yürüdü
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2023 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

Komisyonda milletvekillerinin bütçeye ilişkin görüş bildirdiği esnada, söz alan Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Sadece dava arkadaşlarınızla değil, utançla da yollarınızı ayırmışsınız" sözlerinin ardından tartışma yaşandı.

Bakan Soylu, Şık’a “Parayı basanın sahibi olduğu bir insansın sen. Öyle haysiyetsizsin. Paraya satılıksın. Öyle bir adamsın sen. Senin 5 paralık değerin var. 5 paralık adamsın sen. Fiyatını söyle. Senin kaç paralık değerinin olduğunu herkes biliyor” ifadelerini kullandı.

Tartışma sonrasında milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma 10 dakika ara verdi.

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