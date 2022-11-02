Bakan Nureddin Nebati: Ekonomi modelimiz dünyada takdir görüyor ülkemize ilgi artıyor

Türkiye Ekonomi Modeli’nin dünyada taktir gördüğünü de söyleyen Bakan Nebati’nin açıklamaları şöyle:

Tahıl koridoru küresel gıda fiyatları önündeki baskıları azaltmıştı, ancak anlaşmanın askıya alınması fiyatları yeniden yükseltiyor.

Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında attığımız adımlarla büyüme trendimiz devam ediyor. 8 çeyrektir büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinde makine ve teçhizat yatırımları da 11 çeyrektir artıyor.

Devreye aldığımız yeni modelle politikalarımızı başarıyla uygulamaya devam ediyoruz.

Toplam ihracatımız 252,6 milyar dolar ile tarihi yüksek seviyeye ulaştı.

Turizm de güçlü kalmaya devam ediyor. Yıl sonu beklentimiz yaklaşık 50 milyon ziyaretçi ve 44 milyar dolarlık gelir olması yönünde.

Cari açığımız enerji ithalatından dolayı 40,9 milyar oldu, enerjinin bizi ne kadar etkilediğini görüyoruz. Geçen yıl 51 milyar dolar, bu yıl 100 milyar doların üzerine giden bir ithalat var. Dış ticaret açığı büyüdüğü için cari açık büyüdü. Ancak normalleştiğinde bunun sıfırlanacağını biliyoruz. Yani hedeflerimize ulaşıyoruz.

Cari işlemler dengesini kalıcı olarak iyileştirmek öncelikli hedeflerimizden biri.

Karadeniz’deki doğal gazın devreye girmesi elimizi rahatlatacak.

Yüksek enflasyonun sebep olduğu sorunların farkındayız.

Enflasyonu tek haneye düşürene kadar mücadelemiz devam edecek.

Aldığımız kapsayıcı tedbirler sayesinde enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız.

Fiyat artışlarından vatandaşı korumaya da devam edeceğiz.

Ekonomimizdeki bu gelişmeler güveni artırıyor. Son göstergelerde de (reel kesim güven endeksi, ekonomik güven endeksi) artış var.

Türkiye Ekonomi Modeli, ülkemize olan ilgiyi de artırıyor. Katıldığım her toplantıda sorguluyorlardı, ancak sonbahar toplantılarında modelimiz dünyanın ilgi alanına girdi. Riyad’daki toplantımız ve bağlantılarımız gittiğimiz yolun doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye Ekonomi Modeli sadece Türkiye’nin modeli olmaktan çıktı, dünyanın konuştuğu bir model olmaya başladı.

