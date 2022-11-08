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Nureddin Nebati Erdoğan’ı böyle yalanlamış CHP'yi göklere çıkarmış: İşte o satırlar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, doktora tezinde Erdoğan’ı ve AKP’yi yalanlayan cümlelere yer verdiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 08:07
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Hazine Bakanı Nureddin Nebati Erdoğan’ı böyle yalanlamış CHP'yi göklere çıkarmış

Nureddin Nebati Erdoğan’ı böyle yalanlamış CHP'yi göklere çıkarmış: İşte o satırlar
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’li isimler, CHP’yi “camileri kapattı, ahır yaptı”, “imam hatipleri açtırmamak için direndi” sözleriyle hedef alsa da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin doktora tezinde tam tersi ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Nebati, 2014 yılında 330 sayfadan oluşan “AK Parti teşkilatlarının demokratik değerlere bakışı üzerine karşılaştırmalı bir analiz: Milli görüşten muhafazakâr demokrasiye” başlıklı doktora tezi kaleme aldı.

CHP’YE ÖVGÜLER

Erdoğan, CHP’nin tek parti olarak iktidarda bulunduğu 1923-1950 döneminde çok sayıda cami, mescit, medrese, tekke, türbe, mezarlık kapattığı iddiası ortaya atarken Nebati doktora tezinde “CHP din eğitimine ve din adamları yetiştirilen okulların kurulmasına izin vermiştir” ifadelerini kullandı.

Nebati, tezinde CHP’nin politikalarını şu sözlerle anlattı:

“İlkokul müfredatına seçmeli din dersi konulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı imam hatip kurslarının açılması, hacca gitmek isteyenlere döviz sağlanması gibi kararlar almıştır. Ancak bütün bu çabalar halk nezninde samimi bulunmamış olmalı ki halk 1950 seçimlerinde CHP yerine DP’yi iktidara taşımıştır.”

Bakan Nureddin Nebati’nin 2014 yılında yayımlanan tezinde “Demokrat Parti’yi iktidara taşıyan temel dinamiklerden biri şüphesiz din olgusudur” cümlesi de dikkat çekti.

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