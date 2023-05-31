Bakan olacağı kesinleşen 3 isim belli oldu. İktidar kulislerinden şikayet ettikleri Reuters’a sızdırıldı

28 Mayıs ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerini önde bitiren Erdoğan, yeni kabineyi belirleyecek. Cuma günü gerçekleştirilecek milletvekili yemin töreninden sonra veya cumartesi günü kabineyi açıklaması bekleniyor.

Kabinenin belirlenmesine açıklanması için yapılacak törene katılacak yabancı katılımcıların durumunun netleşmemesi yüzünden net bir tarih de verilemiyor.

ÜÇ İSİM AÇIKLANDI

İngiliz haber ajansı Reuters’e bilgi veren AKP’li üst düzey yetkililer ve parti içerisinden olan isimler üç ismin yeni kabinede yer almasının neredeyse garanti olduğunu söyledi.

Reuters’a sızdırılan bilgilere göre daha önce Maliye Bakanlığı yapan Mehmet Şimşek, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yeni kabinede görev alacak.

MEHMET ŞİMŞEK YARDIMCILIK GÖREVİNİ KABUL ETMEDİ

Mehmet Şimşek için ise ortaya önemli bir iddia atıldı. Yetkililerin paylaştığı bilgiye göre Mehmet Şimşek’e cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi teklif edildi ancak Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olmayı istediği öne sürüldü.

Yetkililer verdikleri bilgide, bu sinyalin balkon konuşması esnasında Erdoğan tarafından verildiğini, Pazartesi günü de Şimşek ile iki buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirildiğini belirttiler.

Edinilen diğer kulis bilgisine göre de Şimşek’in cumhurbaşkanı yardımcısı olması durumunda yerine düşünülen Hazine ve Maliye Bakanı ise Cevdet Yılmaz’ın gündemde olduğu bildirildi.

Lütfü Elvan’ın da ekonomi ile ilgili bir bakanlık yürütebileceği bilgisi verildi.

MERKEZ BANKASI’NDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Reuters’a bilgi veren yetkili, Merkez Bankası’nda da bir görev değişiminin sürpriz olmayacağını söyledi.

Üst düzey bir AKP yetkilisi ise, Şimşek’in gelmesiyle ekonomide yeni bir dönemin başlayacağını, enflasyonun düşüşü, rezervler, cari açık gibi alanlarda önemli ilerlemeler beklediğini belirterek, “Ancak bunlardan sonuç almak en az altı ayı bulacaktır. Uygulanacak politika için ‘ortodoks ya da ortodoks olmayan’ değil de biraz karma bir yapı gibi. İki politikanın da izleri olacaktır” diye konuştu.

KALIN VE FİDAN’IN YERİ DE GARANTİ GÖRÜNÜYOR

Konuyla ilgili bilgi veren yetkililer İbrahim Kalın ve Hakan Fidan’ın da kabine de neredeyse kesin yer alacağını belirtti.

Verilen bilgilerde, diğer bakanlıkların durumuna göre de bir görevlendirmenin olacağı belirtilirken, Kalın ve Fidan’ın durumunun birkaç güne netleşeceği, hangi bakanlıkta olacaklarının belli olacağının kesinleşeceği bildirildi.

SOYLU BAKANLIĞA DEVAM EDEBİLİR

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, milletvekili seçilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Sülayman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum görevlerine devam edebilirler.