Reuters açıkladı: Erdoğan, Mehmet Şimşek ile görüştü

Reuters'ın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan dün eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Reuters açıkladı: Erdoğan, Mehmet Şimşek ile görüştü

Reuters Haber Ajansı'na konuşan iki kaynak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldiğini aktardı.

Seçimler öncesinde Erdoğan, uluslararası yatırımcılar tarafından iyi tanınan Şimşek'in, ülkenin ekonomi politikalarını şekillendirmeye yardımcı olması için hükümete dönebileceğini söylediğinde, olası bir ekonomi ekibi değişikliğinin ipuçlarını vermişti.

Konuya yakın olduğu belirtilen iki kaynak, görüşmenin içeriği hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

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