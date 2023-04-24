Bakan Soylu: Biz 15 Temmuz’dan ülkemizde doğan Suriyeli çocuklar sayesinde kurtulduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2019 yılında yaptığı konuşmada “Biz 15 Temmuz’dan, ülkemizde doğan Suriyeli çocuklar sayesinde kurtulduk” demişti.

Bakan Soylu: Biz 15 Temmuz’dan ülkemizde doğan Suriyeli çocuklar sayesinde kurtulduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Suriyeliler ile ilgili söylediği bir söz yeniden gündem oldu. Soylu, İstanbul Yeşilköy’de vatandaşlara konuşurken 15 Temmuz’da FETÖ’nün darbe girişiminin Türkiye’de doğan Suriyeli çocuklar sayesinde atlatıldığını iddia etti.

2019’da konuşan Soyluı “Biz 15 Temmuz'da nasıl kurtulduğumuzu zannediyoruz? Biz nasıl kurtulduk? Kim ne derse desin, 450 bin çocukları doğdu bu ülkede. Allah o 450 bin çocuğun hayrına 15 Temmuz'da şu hainlere ezdirmedi. Ben onu bilirim” ifadelerini kullandı.

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