Suriyeli insan kaçakçısı sınırda Türk askerine hakaret etti. Nöbet tutan Mehmetçik için, "Türk askeri tavuk ızgara oldu" dedi

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde Suriyeli insan kaçakçısının sınırda Türk askerine hakaret ettiği görüldü.

Suriyeli insan kaçakçısı sınırda Türk askerine hakaret etti. Nöbet tutan Mehmetçik için, "Türk askeri tavuk ızgara oldu" dedi

Türkiye’nin yönetemediği göç süreci ve olmayan göç politikaları skandalların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Sınırdan akın akın gelen kaçaklarla ilgili her gün videolar yayınlanıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde ise bu skandallara yeni bir tanesinin eklendiği görülüyor. TikTok’tan paylaşılan ve Suriye sınırında çekildiği belirtilen videoda, Mehmetçik’e hakaret edildi.

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Suriyeli insan kaçakçısı, sınırda nöbet tutan Türk askerine dürbünle baktı ve “Türk askeri tavuk ızgara oldu” şeklinde hakarette bulundu.

Görüntüleri ilk kez yayınlayan Twitter hesabı ise, Suriyelilerin şikayetleri üzerine askıya alındı.

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