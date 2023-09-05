Bakan Tekin’den kayıt ücreti ve bağış açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda kayıt ücreti ve bağış zorunluluğuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: AA
Bakan Tekin’den kayıt ücreti ve bağış açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Tekin, "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık." dedi.

Tekin, "(Okullarda) Böyle bir usul asla yok, ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin cep telefonlarını derse girmeden teslim edeceklerini belirten Tekin, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini bildirdi.

"Özel öğretim kurslarına QR kodla kimlik tanımlaması yaptık"

Bakan Tekin, "Okul devamları ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcıyız. Bunun eğitim öğretim sürecini sekteye uğratan sorunlardan olduğunu düşünüyoruz. Yönetmeliğimiz yayın sürecinde." ifadesini kullandı.

Tekin, "Bütün özel öğretim kurslarına QR kodla kimlik tanımlaması yaptık, velilerimiz bu kodları okutarak izinli olup olmadıklarını rahatlıkla görebilir." dedi.

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