Bakan Varank: Kızılay Başkanının görevde kalması şahsen beni rahatsız ediyor

Deprem sürecinde çadır satışı dolayısıyla eleştirilerin hedefi haline gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Varank, Kınık'ın görevde olmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Bakan Varank: Kızılay Başkanının görevde kalması şahsen beni rahatsız ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'ın yardım derneğine çadır ve konserve satması kamuoyunda tepkilere yol açmıştı.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise tüm eleştirilere rağmen görevine devam ederken, konuyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da açıklamalar yaptı.

"SÜREÇLERİ DOĞRU YÖNETEMEDİ"

TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Varank, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın görevine devam etmesinin kendisini kişisel olarak rahatsız ettiğini kaydetti.

Bakan Varank canlı yayında şu açıklamaları yaptı:

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"Kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Çünkü kendisi çok yıprandı. Bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar.

Ama biliyorsunuz Kızılay bir dernek statüsünde. Derneklerin bir genel kurulu var. Derneklerle ilgili nasıl işlemler uygulanacağı da zaten mevzuatta belli.

Dolayısıyla Kızılay Başkanı şu anda görevine devam ediyor.

Eğer oradan ayrılması gerekiyorsa bunun kararını kendisi vermesi lazım. İstifa edecekse istifa etmesi lazım.

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"SİYASET BİLMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI"

"Kamuoyunda şöyle bir algı var 'Niye görevden alınmıyor?' Bu resmi bir makam değil yani sizin atayıp aldığınız bir makam değil.

Bir spor kulübü dernek statüsünde ise bu da bir dernek statüsünde. Bunun başkanıyla ilgili kararı genel kurulları verir. Orada da genel kurullarının o inisiyatifi alması gerekir.

Ben bu süreci yönetmesinden rahatsızım. En başta ilmi siyaset bilmediği ortaya çıkmış oldu."

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