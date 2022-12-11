Bakan Yanık 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalındaki ihmali itiraf etti: 2020’den beri biliyorlardı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM Genel Kurulu'nda, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘evlendirmesine’ ve cinsel istismar skandalına ilişkin konuştu.

Yanık “Mağdur, 30 Kasım 2020’de cumhuriyet savcılığına müracaat ediyor. 4 Aralık 2020’de ilk kabul birimimize alıyoruz. 8 Aralık 2020’den itibaren mağdur, kuruluşlarımızda kalmaya devam ediyor. Bu süre içerisinde mağdurun psiko-sosyal desteği, sağlık desteği, okuma yazması yok, eğitimi yok, ilkokul diploması alınıyor. Mağdura meslek eğitimi veriyoruz, aşçılık eğitimi alıyor. İngilizce öğreniyor. Dava bize 2 Aralık 2022’de ihbar edildi. Biz aynı tarihte 2 Aralık 2022’de davaya müdahil olduk" dedi.

Yanık şunları söyledi:

Grupları adına söz alan sayın vekillerin eleştirilerine cevap vermek istiyorum. Özellikle altı yaşında bir çocuğun cinsel istismarı ile alakalı söz alan sayın vekillerin…

Mağdur, 30 Kasım 2020’de cumhuriyet savcılığına müracaat ediyor. 4 Aralık 2020’de ilk kabul birimimize alıyoruz. 8 Aralık 2020’den itibaren mağdur, kuruluşlarımızda kalmaya devam ediyor. Bu süre içerisinde mağdurun psiko-sosyal desteği, sağlık desteği, okuma yazması yok, eğitimi yok, ilkokul diploması alınıyor. Mağdura meslek eğitimi veriyoruz, aşçılık eğitimi alıyor. İngilizce öğreniyor.

Dava bize 2 Aralık 2022’de ihbar edildi. Biz aynı tarihte 2 Aralık 2022’de davaya müdahil olduk. Açıklamamızı geç yaptığımız için arkadaşlar eleştiriyorlar. Evet üç gün sonra yaptık. Neden? Çünkü kamuoyuna mağdur ile ilgili ne kadar bilgi yansıdığını bilmiyorduk. Kendisinin ve çocuğunun can güvenliğini riske etmemek, açık kaynaklara ne kadar bilgi yansıdığını öğrenebilmek için bir süre bekledik. Konu son derece açık. Biz aralıksız bir biçimde mağdurun ihtiyacı olan her türlü desteği sağlamışız.

Dava bize ihbar edildiği gün davaya müdahil olmuşuz. Bu konuyu sadece ben söylemiyorum. Bu konuyu sadece ben söylemiyorum. CHP'li arkadaşlarımıza Halk TV'yi izlemelerini tavsiye ediyorum. Dün sabah yapılan bir yayında konuyu haberleştiren gazeteci arkadaşımız bakanlığımızın mağdurla ilgili en başından beri mağdurla ilgili desteği sağladığını açıkladı. Bize ilgilenmiyorsa Halk TV'yi izlesinler.

“MAĞDURUN KİMLİĞİNE BAKMADIK”

Biz bakanlık olarak tavrımız çok açık, tutumumuz 20 yıl hiç değişmedi. Bizim için korunacak bir tek değer vardır, çocuktur. Bizim için korunacak bir tek değer vardır, kadındır. Bizim için korunacak bir tek değer vardır, mağdurdur. Mağdurun kimliğine, kim olduğuna, yaşına, cinsiyetine bakmadık; failin kimliğine, kim olduğuna, yaşına, cinsiyetine bakmadık. Gerekli hukuki süreç ne ise aralıksız yaptık