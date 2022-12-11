Kılıçdaroğlu'ndan Hiranur Vakfı'ndaki çocuk istismarına tepki. Rezil bir tertip var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV’den Fikret Bila’nın sorularını yanıtladı. İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızı H.K.G.’nin 29 yaşındaki Kadir İstekli arasında ‘imam nikahı kıyıldı’. Olayı ortaya çıkaran Gazeteci Timur Soykan’ın haberinde yer alan detaylara göre; H.K.G. 6 yaşından itibaren Kadir İstekli tarafından her gün cinsel istismara uğradı.

Kılıçdaroğlu, skandalın üzerinin örtülmesi için bir tertip olduğunu belirterek, “Hatta hayatımda çok az böylesi bir öfkeyle dolduğumu açıkça söyleyebilirim” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, tarikat karanlığına sürüklenerek altı yaşından beri cinsel istismara maruz kalan H.K.G’nin yaşadığı olaya sert tepki gösterdi.

OLAYI KAPATMAK İÇİN GÖSTERİLEN GAYRETLERİ NASIL KARŞILIYORSUNUZ?

“REZİL BİR TERTİP VAR”

Buradaki tablo, birkaç günlük tepki ve infial ile geçilecek bir tablo değil. Burada rezil bir tertip var. Çocuğumuzun ayan beyan ifadelerini inceleme gereği bile duymayan savcıdan sahte kemik ölçümü yaptıran kişilere, olayın vahametini gölgelemek için inancımızı öne süren medya kuruluşlarına ve sosyal medya elemanlarına kadar büyük bir tertip söz konusu. Önce bunu görmek gerekir. Türkiye ayağa kalkmıştır. Bu ülkenin vicdanı, haysiyeti ve geleceği söz konusudur. Şimdi de çıkmışlar “bu mesele siyaset üstü” diyorlar. Bu içimizi yakan, nefesimizi kesen durum, bizzat siyasetin ana konusudur. Kadınların, çocukların şiddete ve istismara karşı korunmasından daha önemli bir siyasi konu yoktur. Bunu çözmeyen siyaset, buna sessiz kalan siyaset çok açık söylüyorum; Bu suçların ortağı olur.

İKTİDARINIZDA NE GİBİ ÖNLEMLER ALACAKSINIZ?

“BUGÜNLERİN KAPISINI AÇTILAR”

Kalktılar muhafazakâr kadınların emeğiyle gelişen ve dünyaya ilham veren İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırdılar. Bunu neden yaptılar? Siyaset için… Bir avuç meczubu, bir avuç dinimizle – inancımızla ilgisi olmayan “aşırı tipi” memnun etmek için… Onların siyaseti buydu. Ben yıllardır, “bu türlü olaylara yol açacak fetvaları verenlere müdahale edilsin, böyle konuşmalar yapanların, böylesi bir ahlaksızlığa inancımızı alet edenlerin tepesine binilsin” dedim… Dinlemediler. Bu fetva verenleri cesaretlendirdiler. Buna “ifade özgürlüğü” dediler. Bu günlerin kapısını böyle açtılar.

Ben “kadınları, çocukları koruyalım; devlet zayıf olanın, zorda olanın yanında olsun” dediğimde, “İstanbul Sözleşmesi olumlu bir çerçevedir” dedim. Ve kadınlara söz verdim. İktidara gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girecek, yetmez! Kadınları ve çocukları koruyan çok sert ve caydırıcı adımları atacağız. Kimsesin gözünün yaşına bakmayacağız.

“MUHAFAZAKAR KIZLARIMIZA SESLENİYORUM”

Ben özellikle kadınlara, muhafazakâr ailelerden gelen genç kızlarımıza seslenmek istiyorum. Bu çocuğumuzun gözyaşlarını, çektiği acılarını bir an düşünün. Ailelerinize, çevrenize bu hakikati anlatın. Bu iktidar için her türlü zorbalığa göz yuman kişileri açık biçimde görün… Bunların ne inancımızla ne ortak değerlerimizle ne aileyle ne de maneviyatla bir ilgileri var. Onlar için sadece, tamah ettikleri para, lüks, şatafat ve mevkileri var. Artık yeter diyelim kıymetli evlatlarım, artık yeter diyelim… Bir masumun daha hakkına kastedilmesin istiyorsak, artık yeter diyelim!

“Bu türlü olaylara yol açacak fetvaları verenlere müdahale edilsin” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarı da eleştirerek, “Ben bu tür fetvaları verenlerin tepesine binilsin dedim dinlemediler. Fetva verenleri cesaretlendirdiler” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun Bila’nın sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

Son dönemde alışkın olmadığımız, sert bir üslup kullanıyorsunuz. Bunu özellikle uyuşturucu kaçakçıları ile ilgili konuşurken gördük. Ve son olanak 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi skandalında…

“HİÇ BÖYLE ÖFKELENMEDİM”

Evet, haklısınız. Bu haber ortaya çıktığı andan itibaren olayı yakından takip ettim. Her safhası hakkında bilgi sahibi olduk. Ben de herkes gibi büyük bir öfkeye kapıldım. Hatta hayatımda çok az böylesi bir öfkeyle dolduğumu açıkça söyleyebilirim. Ancak süreci gerek çocuğumuzun durumunu gerekse de hukuki sürecin sağlıklı işlemesini gözeterek özel bir hassasiyetle izledim.

NE OLMUŞTU?

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., babasının kendisini 6 yaşında imam nikahıyla evlendirdiğini ve her gün cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. 10 yıl önce üzeri örtülen istismar, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı.

Birgün yazarı Timur Soykan, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin maruz kaldığını iddia ettiği cinsel istismar skandalını köşesine taşıdı. H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirildiği ve cinselliğin kendisine bir oyun gibi öğretildiğini aktaran Soykan, cinsel istimar mağduru kadının şikayetçi olduğunu belirtti.