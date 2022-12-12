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  • 6 yaşındaki çocuğunu evlendiren tarikat şeyhini ve istismarcı kocayı kim tutuklatmadı. Timur Soykan yine gündem olacak b

6 yaşındaki çocuğunu evlendiren tarikat şeyhini ve istismarcı kocayı kim tutuklatmadı. Timur Soykan yine gündem olacak bir yazı yazdı

Gazeteci Timur Soykan, çocuk istismarı dava dosyasından ayrıntıları yayınladı ve olaya ilişkin 11 soru sordu: '6 yaşında çocuğunu evlendiren tarikat şeyhini ve istismarcı kocayı kim tutuklatmadı' İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 13:26
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Timur Soykan yine gündem olacak bir yazı yazdı. 6 yaşında çocuğunu evlendiren tarikat şeyhini ve istismarcı kocayı kim tutuklatmadı

6 yaşındaki çocuğunu evlendiren tarikat şeyhini ve istismarcı kocayı kim tutuklatmadı. Timur Soykan yine gündem olacak bir yazı yazdı
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İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken 'imam nikahıyla evlendirdiğini' ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakıldığını ortaya çıkaran gazeteci Timur Soykan, olaya ilişkin yeni bir yazı kaleme aldı.

Bu haberi nedeni ile tehditler alan Soykan, yazısında dava dosyasından ayrıntılara yer verdi ve davanın gidişatına ilişkin 11 soru sordu: 

"1) İddianamedeki bunca delile, detaylı ifadelere, ses kaydına, fotoğraflara karşın Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel neden tutuklanmadı? Tutuklanmamaları için yargıya baskı yapıldı mı? İsmailağa Cemaati’nden olmasalar serbest bırakılırlar mıydı?

2) H.K.G. 30 Kasım 2020’de şikayetçi oldu ve bütün delilleri savcılığa sundu. Ancak dava 30 Ekim 2022’de açıldı. Davanın açılması neden 2 yıl sürdü?

 3) Kadir İstekli, tarikatta başka çocuklara cinsel istismarda bulundu mu? Ses kaydında H.G.K.’nin istismarı kimseye söylemediğini anlatırken 'Bunun gibi değildin yani. Bu hemen zırtlıyo. Sen öyle değildin. Ya sen farklıydın' derken ‘Hemen zırtlıyo’ dediği kim?

 4) Kız çocuğu eğitimden mahrum bırakılırken devlet bunu nasıl belirlemedi? Tarikatlar tarafından eğitim hakkı engellenen kaç çocuk var ve bunun için ne yapılıyor?

 5) H.K.G.’nin Hiranur Vakfı Külliyesi’nde 13 yaşında nişan, 14 yaşında düğünü yapılırken güvenlik güçleri bunu neden tespit etmedi?

 6) H.K.G.’nin 14 yaşında hastaneye götürülmesiyle istismar ortaya çıkmıştı. Savcı neden doğum kâğıdı istemedi?

 7) Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde kemik yaşı testine 21 yaşında bir kadının sokulmasına kim göz yumdu? Bunun için kimler devreye girdi? Mehmet Emin Marankoz’un kimlerle bağlantısı vardı?

 8) 14 yaşındaki çocuğun kemik yaşı testinde 21 çıkmasına karşın soruşturmayı savcı neden ve nasıl kapattı? Bunun için devreye girenler oldu mu? Savcının tarikatla bağlantısı var mı? Bu soruşturmayı örten karanlık eller aydınlatılacak mı?

 9) H.K.G. 17 yaşında doğum yaptı. Çocuk yaşta anne olması nasıl bir soruşturmaya konu olmadı?

 10) H.K.G. şikayetçi olduktan sonra devlet korumasına alındı. Yani Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bu korkunç olaydan iki yıl önce haberdardı. Bakanlık bu olay ortaya çıkana kadar neden davaya müdahil olmadı? Kamuoyu bu olayı duymasa müdahil olmayacak mıydı?

 11) Tarikatlarda cinsel istismara uğrayan H.K.G. gibi kaç çocuk var?"

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1950
12.12.2022 13:55
Kim olacak yobazın teki  
 
turan
12.12.2022 13:50
Arkalarında kimin olduğunu herkes biliyor.  
 
Sade vatandaş
12.12.2022 13:46
Lütfen sorulara cevap verin hemde kıvırmadan  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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