Yerlikaya korkutan rakamları açıkladı! 68 ilde 57 bin 134 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 68 ilde gerçekleştirilen ve dört gün süren “Mercek-15” operasyonlarında 559 ruhsatsız tabanca, 58 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 14 uzun namlulu tüfek ve 119 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplamda 750 silahın yakalandığını belirtti.

Operasyon detaylarına göre, İstanbul’da 99 tabanca ve 4 uzun namlulu tüfek, İzmir’de 61 tabanca ve 4 av tüfeği, Adana’da 47 tabanca ve 4 uzun namlulu tüfek, Antalya’da 21 tabanca ve 14 av tüfeği, Şanlıurfa’da ise 27 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirilmiş ve bu bölgelerde toplamda 357 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Bakan Yerlikaya, operasyonların başarısından dolayı ilgili valileri, kaymakamları, jandarmayı ve emniyet güçlerini kutlayarak, “Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Bakan Yerlikaya, 1 Haziran 2023 ile 28 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenen Mercek operasyonlarında 15 bin 76 av tüfeği, 5 bin 368 kurusıkı tabanca ve 1657 uzun namlulu silah dahil olmak üzere toplamda 79 bin 235 silahın ele geçirildiğini ve 89 bin 915 şüpheliye işlem yapıldığını vurguladı.