Bakan Yerlikaya dolandırıcılara yönelik operasyonlarda 18 şahsın yakalandığını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi Ramazan Süzen
Bakan Yerlikaya dolandırıcılara yönelik operasyonlarda 18 şahsın yakalandığını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 5 ilde, dolandırıcılara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli şahsın yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kendini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşların hesaplarında bulunan paraları üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktarıp nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen şahıs yönelik SİBERGÖZ-31 operasyonlarının düzenlendiğini aktardı.

İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli şahsın yakalandığı belirtildi. Yerlikaya, yaptığı açıklamada, “Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, iletişime geçtikleri şahıslara çeşitli yönlendirmelerde bulunarak, 18 eylemde ilk belirlemelere göre toplam 4 milyon 600 bin TL’lik haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.” İfadelerini kullanırken, çok sayıda dijital malzeme el konulduğu iletildi.

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