Bakan Yerlikaya duyurdu: Terör örgütüne 11 ilde operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda 75 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kahramanlar Operasyonları'na ilişkin yaptığı bilgilendirmede "İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkâri, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli’de 75 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda 75 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...