Bakan Yerlikaya duyurdu: 39 terör şüphelisi kıskıvrak yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli Diyarbakır ve Bolu'da eş zamanlı düzenlenen "Kahramanlar-29 Operasyonu" kapsamında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu olduğu gerekçesiyle 39 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya duyurdu: 39 terör şüphelisi kıskıvrak yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 17 ilçede 40, Diyarbakır'ın Silvan ve Yenişehir ilçelerinde 2, Bolu'da 1 olmak üzere 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, bölücü terör örgütü mensubu oldukları gerekçesiyle 39 kişinin yakalandığını belirtti.

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Yerlikaya, "BTÖ tarafından sansasyonel nitelikte eylem gerçekleştirme amacıyla görevlendirilen bu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabancalar, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi." açıklamasında bulundu.

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