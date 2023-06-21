Bakan Yerlikaya Soylu’nun tüm izlerini siliyor

Gazeteci Muhammed Vefa, İçişleri bakanı Ali Yerlikaya ve Süleyman Soylu hakkında çok konuşulacak iddiaları ortaya attı.

Bakan Yerlikaya Soylu’nun tüm izlerini siliyor

Seçimlerin ardından İstanbul milletvekili olan Süleyman Soylu yerine İstanbul valisi Ali Yerlikaya atanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Tolga Şardan köşe yazısında Süleyman Soylu’nun, üst düzey bürokratların olduğu WhatsApp grubundan çıkarıldığı iddiasını ortaya atmıştı.

Gazeteci Muhammed Vefa ise bugün Twitter hesabından bakan Yerlikaya ve Süleyman Soylu hakkında çok konuşulacak iddiaları açıkladı.

Muhammed Vefa’nın iddiasına göre Süleyman Soylu’nun hemşerisi olan Genel Sekreteri Ali Yerlikaya tarafından görevden alındı.

Bununla birlikte makam katında bulunan bütün görevliler sil baştan değiştirilirken, üst düzey yöneticilerin hepsinin referansları istendi.

Gazeteci Muhammed Vefa’nın konuyla ilgili sosyal medyadaki paylaşımı şu şekilde: “Ali Yerlikaya makam katında bulunan görevlileri sil baştan değiştirdi. Soylu'nun hemşerisi Genel Sekreteri görevden aldı. Yerlikaya üst düzey yöneticilerin referanslarını istemiş.”

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