Süleyman Soylu WhatsApp grubundan çıkarıldı

Sil baştan oluşturulan kabinede koltuğunu eski İstanbul valisi Ali Yerlikaya’ya kaptıran Soylu, T24 köşe yazarı Tolga Şardan’ın köşe yazısındaki iddiasına göre, sadece bakanlık üst düzey yetkililerinin iletişimi için kurulan WhatsApp grubundan bakanlık yönetimi tarafından çıkarıldı. Köşe yazısının iligili bölümü: ‘’Kabinede yaşanan değişim sonrasında bakanlıktan alınan Süleyman Soylu, bakanlık üst düzey bürokrasisinde iletişim amacıyla kullanılan WhatsApp grubundan çıkartıldı. Soylu'nun telefonu pazar akşamı, bakanlık yönetimince gruptan çıkartıldı.’’

CEP TELEFONU SORGULANACAK

Şardan’ın köşe yazısında dikkat çeken bir başka konu ise, Soylu’nun telefonunun incelenmesi konusu oldu.

Kullandığı yazılım ile gündem olan Süleyman Soylu’nun, iddiaya göre log kayıtları ile neler yaptığı da belirlenebilecek. Tolga Şardan yazısının bu kısmında, ‘’Görüştüğüm üst bir emniyet yetkilisi, yazılımın kullanılmasıyla ilgili log kayılarında yapılacak inceleme sonrasında Soylu’nun kimleri sorguladığının anlaşılabileceğine dikkat çekti.’’ İfadelerini kullandı.