Bakan Yerlikaya'dan "Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim" belgeseli paylaşımı

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakan Yerlikaya'dan "Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim" belgeseli paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık tarafından 15 Temmuz'a özel hazırlanan "Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim" belgeseline ilişkin paylaşım yaptı.

Yerlikaya'dan "Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim" belgeseli paylaşımı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, 15 Temmuz'da Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığının bombaların hedefi olduğunu hatırlattı.

Yerlikaya, paylaşımında,"Sanki Türkiye işgal kuvvetleri tarafından ablukaya alınmıştı. Sandılar ki, bu millet korkup, sinecekti. Sandılar ki şanlı bayrağımız mahzun kalacaktı. Sandılar ki, ülkemizi kendi karanlıklarında boğacaklardı. Hayır, öyle olmayacaktı. O hainlerin bir hesabı varsa, Allah'ın da bir hesabı vardı. Kalpleri vatan aşkıyla çarpan kahramanların, koca yürekli korkusuzların, geri atacakları tek bir adımları dahi yoktu. İşte o korkusuz yüreklerden ikisi de ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerdi. Birlikte şehadete koştular. 'Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim' belgeselinde bu unutulmaz kahramanlıklar ve iki kardeşin iç burkan gerçek yaşam öyküleri anlatılıyor." ifadelerini kullandı.

bakan-yerlikayadan-ahmetim-mehmetim-sehitlerim-belgeseli-paylasimi-yenicag.jpg

bakan-yerlikayadan-ahmetim-mehmetim-sehitlerim-belgeseli-paylasimi-yenicag2.jpg

bakan-yerlikayadan-ahmetim-mehmetim-sehitlerim-belgeseli-paylasimi-yenicag3.jpg

bakan-yerlikayadan-ahmetim-mehmetim-sehitlerim-belgeseli-paylasimi-yenicag4.jpg

bakan-yerlikayadan-ahmetim-mehmetim-sehitlerim-belgeseli-paylasimi-yenicag5.jpg

bakan-yerlikayadan-ahmetim-mehmetim-sehitlerim-belgeseli-paylasimi-yenicag6.jpg

bakan-yerlikayadan-ahmetim-mehmetim-sehitlerim-belgeseli-paylasimi-yenicag7.jpg

bakan-yerlikayadan-ahmetim-mehmetim-sehitlerim-belgeseli-paylasimi-yenicag8.jpg

bakan-yerlikayadan-ahmetim-mehmetim-sehitlerim-belgeseli-paylasimi-yenicag9.jpg

bakan-yerlikayadan-ahmetim-mehmetim-sehitlerim-belgeseli-paylasimi-yenicag10.jpg

bakan-yerlikayadan-ahmetim-mehmetim-sehitlerim-belgeseli-paylasimi-yenicag11.jpg

bakan-yerlikayadan-ahmetim-mehmetim-sehitlerim-belgeseli-paylasimi-yenicag12.jpg

bakan-yerlikayadan-ahmetim-mehmetim-sehitlerim-belgeseli-paylasimi-yenicag13.jpg

bakan-yerlikayadan-ahmetim-mehmetim-sehitlerim-belgeseli-paylasimi-yenicag14.jpg

İlgili Haberler
Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala 15 Temmuz gecesi verdiği emri açıkladı "Gerekirse hainlerin başlarına yıkın"
15 Temmuz Şehitler Makamı’na ziyaretçi akını
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Tatar'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Erdoğan 15 Temmuz şehitleri için Kuran-Kerim okudu
Son Haberler
Xherdan Shaqiri veda etti Spor
Xherdan Shaqiri veda etti
Estonya Başbakanı görevinden istifa etti Dünya
Estonya Başbakanı görevinden istifa etti
Fenerbahçe yeni transferlerini resmen açıkladı Spor
Fenerbahçe yeni transferlerini resmen açıkladı
İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar. Kuru yük gemisi sürüklenmeye başladı Gündem
İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar. Kuru yük gemisi sürüklenmeye başladı
Trump suikasttan üç milyar dolar kazandı Dünya
Trump suikasttan üç milyar dolar kazandı
Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala 15 Temmuz gecesi verdiği emri açıkladı "Gerekirse hainlerin başlarına yıkın" Gündem
Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala 15 Temmuz gecesi verdiği emri açıkladı "Gerekirse hainlerin başlarına yıkın"