Bakanın eski eşi ses kayıtlarını ifşa etti ülke karıştı. 100 bin kişi sokağa çıktı

Macaristan'da hükümet karşıtı yaklaşık 100 bin kişi sokağa çıktı. Protestoya Macar siyasetinde muhalefetin yükselen yıldızı olarak gösterilen Peter Magyar önderlik etti. Magyar, Adalet Bakanı olan eski eşiyle arasında geçen ve hükümet içindeki bir yolsuzluğu ifşa eden bir ses kaydı paylaştı. Bu ses kaydı Macaristan kamuoyunda büyük ses getirdi ve protestolar başladı.

Muhalif siyasetçi Peter Magyar liderliğinde toplanan 100 bin kişi Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a karşı sloganlar attı. Macar muhalifler "Korkmuyoruz" ve "Orban istifa" sloganları atarak yürüdü.

Magyar, Macaristan'ın 60 yaşındaki mevcut Başbakanı Viktor Orban'ın yerine geçerek yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.

Peter Magyar, 14 senelik iktidarıyla Avrupa Birliği Ülkeleri liderleri arasında en uzun süredir başbakanlık koltuğunda oturan Orban'a karşı ortaya çıktı.

Eski bir diplomat ve avukat olan Magyar, bir dönem Macaristan siyasetinin önemli figürlerinden eski Adalet Bakanı Judit Varga'yla evliydi.

YOLSUZLUĞU İFŞA ETTİ!

Boşandıktan sonra Adalet Bakanı olan eski eşiyle arasında geçen ve hükümet içindeki bir yolsuzluğu ifşa eden bir ses kaydı paylaştı. Bu ses kaydı Macaristan kamuoyunda büyük ses getirdi ve protestolar başladı.

PARTİ KURACAĞINI AÇIKLADI

Bu protestolarla yükselişe geçen ivmeyi kullanmak isteyen Magyar ülkeyi birleştirerek Orban'a karşı yeni bir muhalif hareket başlatmayı hedefliyor. Bu amaçla çıktığı yolda çok yakında yeni bir siyasi parti kuracağını açıkladı

Ancak siyasi analistler Orban'ı koltuğundan etmek için yola çıkan Magyar'ın uzun dönemde nasıl bir etkisinin olacağıyla ilgili şimdiden öngörüde bulunmanın zor olduğunu söylüyor. Yapılan son anketlere göre Magyar partisini kurduğunda yüzde 11 ile 15 arasında bir oy potansiyeline sahip. Yani ülkenin en yüksek oy alan 3. partisi olabilir.

ORBAN’A TEPKİLER YÜKSELİYOR

Öte yandan Macaristan Başbakanı Victor Orban 14 yıllık iktidarının en zor günlerini yaşıyor. Orban Geçtiğimiz Şubat ayında çocuk tacizinden hüküm giyen bir kişi için yetkisini kullanarak af kararı vermiş ve hapisten çıkmasını sağlamıştı.



Bu olay Macaristan halkında büyük öfkeye yol açmış öfke sokağa taşarak protesto gösterilerine dönüşmüştü.