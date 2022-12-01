Bakanlar Kurulu onayladı: Almanya Türkiye'den binlerce işçi alacak

Almanya’da eleman açığı büyürken uzun süredir sorunu çözmeyi hedefleyen Alman hükümeti Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden iş gücü göçü ile binlerce işçiyi ülkelerinde ağırlamaya hazırlanıyor. Söz konusu tasarı, bugün bakanlar kurulunda kabul edildi.

7 MİLYON KALİFİYE ELEMAN KAYBEDİLECEK

Yeni yasanın ana hatlarını çizen taslak metin Türkiye'den de işçi göçünü almanın önünü açıyor. Tasarının gelecek yıl ilkbaharda yasaya dönüşmesi planlanıyor.

DW Türkçe'den Elmas Topçu'nun haberine göre, Almanya'da nüfusun daha da yaşlandığına ve 2035’e kadar emekliye ayrılacaklarla birlikte 7 milyon kalifiye elemanın kaybedilecek olmasına dikkat çekildi. Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck Almanya’daki demografik gelişimin yıllardır bilindiğine, ancak bu konuda nedense bir göç yasası çıkarılamadığına işaret etti. Habeck "Sadece bilişim alanında 100 bin, güneş ve rüzgar enerjisi alanında da 200 binden fazla eleman açığı var" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

BÜYÜK BİR AÇIK VAR

Almanya Ekonomi Enstitüsü'nün verilerine göre ülkede 2020 yılında 43 milyon 500 bin olan kalifiye eleman sayısı, 2040 yılında 38 milyona düşecek. Almanya Zanaatkar Odaları, sadece kendi branşlarında 250 bin eleman açığı bulunduğunu vurgulayarak acil adımlar atılmasını talep ediyor. Almanya’daki istihdamdan sorumlu daire olan Federal Çalışma Ajansı Başkanı Andrea Nahles de, senede 400 bin kalifiye eleman gelmediği sürece Almanya'nın bugün sahip olduğu standartların korunamayacağını belirtip hızla iyileştirmeler yapılması gerektiğini kaydetti.

ANA MUHALEFET KARŞI ÇIKIYOR

Almanya'ya göçe her zaman şüpheli bakan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ise yeni düzenlemeyi eleştiriyor. Ana muhalefetteki Hristiyan Birlik Partileri Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz, AB dışından eleman alınmadan ve yeni bir göçün önü açılmadan önce, ülkede istihdama dahil edilemeyen yabancıların çalışma hayatına kazandırılmasına odaklanılması gerektiğini savunuyor.

KİMLER GİDEBİLECEK?

Düzenleme bir meslek veya yüksek okul diploması olan, Almanca ön bilgisi bulunan, mesleki tecrübeye sahip, tercihan Almanya ile bağı da olan ve belli bir yaşı da geçmemiş kişilerin Almanya’ya gelmesini kolaylaştıracak. Mart 2020’de Almanya'ya AB dışından kalifiye iş gücü göçünü kolaylaştıran yasal bir düzenleme yürürlüğe girmişti, ancak düzenlemenin pandemi dönemine denk geldiği için getirisi olmadı. Üstelik iyileştirmelere rağmen diploma denkliğinin sağlanmasındaki bürokrasi, dil bilgisi gibi konulardaki sorunlar ilerleme kaydedilmesini engelledi.

BAZI KOLAYLIKLAR TANINIYOR

Kabineye bugün gelen taslak, meslek veya yüksek okul diplomasının denklik sürecinin belli şartlar altında Almanya’da da tamamlanmasını mümkün kılıyor. Örneğin Türkiye gibi AB dışındaki bir ülkede 2 yıllık bir meslek eğitimi almış, ilaveten en az 2 yıl da alanında tecrübe toplamış ve Almanya’da da kendine iş bulmuş bir kalifiye eleman, diploma denkliği resmen tanınmadan da Almanya’ya gelip çalışabilecek. Düzenleme Almanca ön bilgisi gibi konularda işletmelere daha geniş yetkiler tanıyor. Almanya’da ekonomi ve endüstri, senelerdir hangi elemanın kendilerine daha uygun olduğu konusundaki kararın kendilerine bırakılması için bastırdıysa da kabul edilmiyordu. Yeni yasa bu konuda onlara daha fazla hareket serbestisi tanıyacak. Yeni düzenlemenin bir diğer önemli tarafı da kalifiye görülen bir kişinin illa kendi alanında çalışma zorunluluğunun ortadan kalkacak olması. Yüksek okul mezunlarının Almanya’ya gelişi önündeki en büyük engellerden olan, yıllık asgari gelir sınırı da düşürülecek. Böylece Almanya'ya gelmeyi isteyip hatta iş de bulan bir kişi sırf geliri asgari sınırın altında kaldığı diye sorun yaşamayacak.

ÖNEMLİ BİR ADIM

Yasal düzenlemenin mimarı Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil, bugün "önemli bir adım" atıldığını belirterek "Geçmişte olduğu gibi ülkeye göçü bürokrasiye bırakamayız. Almanya’nın refahı ve ekonomik büyüme için iş gücü gelmesine biz çabalamalıyız. Kalifiye eleman göçünü biz istemeliyiz. Aksi takdirde refahın ve sosyal güvencenin garantisi yok" dedi. Bakan ayrıca dünyada 100 milyon civarinda Almanca konuşan insan olduğunu, bunun zaten 83 milyonun Almanya’da yaşadığını da vurgulayarak ülkeye göç için Almanya'nın uluslararası rekabette çok da avanatajlı olmadığına vurgu yaptı.