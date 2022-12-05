İşçilerin eylemine karşı ''Hükümet beni korur'' dedi dev teşviki kaptı. Hükümet korudu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, ekim ayında düzenlediği yatırım ve teşvik belgeleri dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Belgede 43.6 milyar TL tutarında 1201 yatırım teşvik belgesi düzenlendiği ortaya çıktı. En çok teşvik alan firmalar ise dikkat çekti.

Serel Seramik Kaplama Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin, Bilecik Söğüt’te seramik sıhhi ürünlere yönelik yapacağı 2.1 milyar liralık yatırım teşviki aldığı belirtildi. Serel Seramik, geçen yaz Çimse-İş Sendikası’nda örgütlü işçilerin Kristal-İş Sendikası’na geçtikten sonra işten atılmasıyla gündeme gelmişti.

"HÜKÜMETİM BENİ KORUR"

Elginkan Holding bünyesindeki E.C.A. Serel Seramik’in Manisa’daki fabrikasında, üye oldukları Çimse-İş’ten istifa ederek Kristal-İş Sendikası’na geçtikleri için işten atılan işçiler eylem başlatmıştı.

Direnişle ilgili açıklama yapan Elginkan Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen, “Önce Allah sonra hükümet beni korur” açıklamasıyla tepkilerin odağı olmuştu. Akçen’in açıklamasından 2 ay sonra Serel Seramik ekim ayının en büyük ikinci yatırım teşvik belgesini aldı.

En yüksek yatırım teşviki Rönesans Alüminyum Sanayi ve Ticaret AŞ’ye verildi. Şirket için 2.4 milyar lira yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Festo Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye 1 milyar 283 milyon 888 bin liralık yatırımı için teşvik belgesi verildi.