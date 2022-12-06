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Almanya'da iki kız çocuğuna bıçaklı saldırı. 14 yaşındaki Türk kızı Ece hayatını kaybetti

Almanya'nın Ulm kenti yakınlarındaki Illerkirchberg beldesinde okula giderken bıçaklı saldırıya uğrayan iki kız çocuğundan 14 yaşındaki Ece Sarıgül hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 19:39
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İki kız çocuğuna Almanyada okul yolunda bıçaklı saldırı düzenlendi

Almanya'da iki kız çocuğuna bıçaklı saldırı. 14 yaşındaki Türk kızı Ece hayatını kaybetti
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Polisin yaptığı açıklamaya göre, yerel saatle sabah 7.30'daki saldırıda yaralanan 13 yaşındaki Nerea M'nin tedavi altına alındığı belirtildi. Polis, Eritreli sığınmacı olduğu öğrenilen 27 yaşındaki bıçaklı saldırganın olay yeri yakınında bir sığınmacı yurduna girdiğini, buraya yapılan baskında 3 mültecinin gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamada yaralı olarak gözaltına alınan zanlının, kız çocuklarına saldırdığından şüphelenildiği ifade edildi. Savcılık ve polisin iki kızın neden saldırıya uğradığını araştırdığı belirtildi.

CEMEVİNDE TAZİYE

Ulm Cemevi tarafından yayımlanan mesajda ise saldırıda yaşamını yitiren Ece Sarıgül'ün taziyesinin yarın saat 14.00'te Ulm Cemevi'nde yapılacağı kaydedildi.

BÜYÜKELÇİ ŞEN'DEN TAZİYE ZİYARETİ

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, İllerkirchberg beldesinde okula giderken bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ece Sarıgül'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Büyükelçi Şen ile Stuttgart Başkonsolos Yardımcısı Nesimi Emci, Ece Sarıgül'ün acılı annesi Nuray ve babası Mesut Sarıgül'e başsağlığı ve sabırlar diledi.

Büyükelçi Şen'in daha sonra Baden Württemberg Eyalet İçişleri Bakanı Thomas Strobl ile olayın meydana geldiği yere giderek çiçek bırakacağı öğrenildi. (AA)

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