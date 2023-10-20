Bakanlığı protesto ettiler

Ankara’daki sağlık alanında faaliyet yürüten bazı STK’lar, bakanlık önünde toplanarak sağlıkta şiddeti protesto ettiler. 100 kişilik grup “Yönetemiyorsunuz! Ya görevinizi yapın şiddeti önleyin ya da istifa edin” yazılı pankart açtı. Grup adına açıklama yapan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı: "Başta mesleğimizin değersizleştirilmesi, toplum sağlığının yok sayılması olmak üzere bugün yaşadığımız tüm sorunların kaynağının bu program olduğunu biliyoruz. Sağlıkta yaşanan sorunlara geçici, çözüm olmaktan uzak, günü kurtaran rötuşlarla şiddeti besleyen Sağlık Bakanlığı'na yerinde seslenmeye geldik. Yönetemiyorsunuz. Sağlıkta kriz giderek derinleşiyor. Ya derhal gerçekçi adımlar atın ya da istifa edin" dedi.

Sağlıkta şiddet yasasında herhangi bir düzenleme yapılmadan kabul edilmesini istediklerini belirten Fincancı, "Sağlık emek-meslek örgütleri ve uzmanlık derneklerinin önerileriyle güvenli çalışma alanları istiyoruz. Mesleklerimizi hedef gösteren tüm kitle iletişim araçlarının denetlenmesini istiyoruz. Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın hemen terk edilmesini istiyoruz. Hekim-hasta ilişkisindeki güvenin yeniden tesisini hedefliyoruz. Toplumu hastalıklardan koruyabildiğimiz; tüketim nesnesi değil; hak öznesi olduğumuz bir hekimliği var etmek istiyoruz" diye konuştu.