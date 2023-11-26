Bakanlık izin verdi. Çalışan anneleri ilgilendiren karar

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), doğum sonrası çocuğu ilköğretime başlayana kadar yarı zamanlı çalışma talebi kabul edilmeyen zabıt katibini haklı bularak, Adalet Bakanlığı'na tavsiye kararı verdi. Bakanlık tarafından, başvurucuya yarı zamanlı çalışma izni verildi.

KAYNAK: DHA
Bakanlık izin verdi. Çalışan anneleri ilgilendiren karar

Zabıt katibi olan başvurucu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri kapsamında, doğum sonrası çocuğu ilköğretim çağına başlayacağı zamana kadar 'yarı zamanlı çalışma' talebiyle çalıştığı kuruma başvurdu.

İlgili kurum tarafından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi henüz çıkmadığı gerekçesiyle başvurusunun reddedildiğini bildiren başvurucu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda talebiyle ilgili hüküm bulunduğunu ve kararname ile düzenlenmesi gereken bir durumun olmadığını, düzenlenecek olan yönetmelik ile hangi cetvele tabi memurların yararlanacağı bilgisinin yayınlanmasının beklendiğini, buna ilişkin yönetmeliğin de aradan geçen uzun yıllara rağmen çıkartılmadığını belirtti.

KDK TAVSİYE BAKANLIK ONAY VERDİ

Başvurucu, yarı zamanlı çalışma izninin işe başlama tarihinden itibaren ve 08.30-12.30 saatleri arasında ayarlanarak tarafına uygulanması talebiyle KDK'ya başvurdu.

KDK, başvurucuyu haklı budu. KDK kararında, ilgili kanun ile çocuğun anne-babasına en çok ihtiyacı olan dönemde ebeveynlerin çocuklarıyla daha çok kişisel bağ kurmasının amaçlandığı, derece ve kademe ilerlemesine ilişkin usullerin ve çalışma saatlerinin belirlenmesine varıncaya dek iznin kullandırılması halinde yapılacak işlemlerin ayrıntılı olarak düzenlendiği ve bu hakkın ne zamana kadar devam edeceğinin de ayrıca belirtildiği, idare tarafından bu konuda düzenleme yapılmamış olmasının, uygulama usul ve esasları zaten kendisi tarafından belirlenmiş kanun hükmünün hayata geçirilmesine engel teşkil etmeyeceği, idare tarafından düzenleme konusunda çalışmalar başlatılmış olmasına rağmen makul bir süre içinde düzenleyici işlemin yürürlüğe girmediği belirtildi.

KDK, ilgili kanunda aranan şartları taşıdığı hususunda ihtilaf bulunmayan başvuranın doğum sonrası yarı zamanlı çalışma talebinin idarece bu hakkın kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği gerekçesiyle reddedilmesi yönünde yapılan işlemin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığını tespit etti.

KDK, başvuranın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında doğum sonrası yarı zamanlı çalışma imkanından faydalandırılması için Adalet Bakanlığı'na tavsiye kararı verdi. KDK kararının ardından Adalet Bakanlığı, başvurucunun sorununu çözerek yarı zamanlı çalışma izni verdi.

Öne Çıkanlar
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
Son Haberler
Rıdvan Dilmen ilk yarının liderinin nasıl belirleneceğini açıkladı: Galatasaray maçı sonrası konuştu Spor
Rıdvan Dilmen ilk yarının liderinin nasıl belirleneceğini açıkladı: Galatasaray maçı sonrası konuştu
Adana'da 'torbacılara' şok baskın: 10 tutuklama Gündem
Adana'da 'torbacılara' şok baskın: 10 tutuklama
Hindistan'da izdiham: 4 ölü Dünya
Hindistan'da izdiham: 4 ölü
Gazeteci Lube Ayar'dan Fatih Terim Fonu ile ilgili bomba iddia: "Süleyman Soylu Denizbank'ı aradı 'Sayın Erdoğan bunu istedi' Spor
Gazeteci Lube Ayar'dan Fatih Terim Fonu ile ilgili bomba iddia: "Süleyman Soylu Denizbank'ı aradı 'Sayın Erdoğan bunu istedi'
FETÖ'den aranan Şırnak Üniversitesi eski Özel Kalem Müdürü Güngören'de yakalandı Gündem
FETÖ'den aranan Şırnak Üniversitesi eski Özel Kalem Müdürü Güngören'de yakalandı
Başında yumurta kırıp ketçap döktüler “Ektiğimi biçiyorum” dedi. Düğünde damadın başına gelmeyen kalmadı Yaşam
Başında yumurta kırıp ketçap döktüler “Ektiğimi biçiyorum” dedi. Düğünde damadın başına gelmeyen kalmadı
Dev şirket halka arz oluyor 'Yatırımcılar borsada bayram edecek' Ekonomi
Dev şirket halka arz oluyor 'Yatırımcılar borsada bayram edecek'