Bakanlık kaybetti doğa kazandı. Mahkeme kararını verdi

TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın açmış olduğu davada da mahkeme bakanlığın plan yapma yetkisini iptal ederek Göktürk’teki talana bir kez daha dur dedi.

Bakanlık kaybetti doğa kazandı. Mahkeme kararını verdi

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün özel haberine göre, İstanbul Göktürk’te, Avrupa yakasının en büyük deprem toplanma alanı imara açılmıştı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası tarafından açılan davada mahkeme, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın plan yapma yetkisini iptal etti.

Demirören Holding’in, Ziraat Bankası’na olan kredi borçlarına karşılık şirket, sahibi olduğu Kemerköy’ün golf sahalarını ipotek ettirdi.

Ziraat Bankası’na devredildikten sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın rezerv alan ilan etmesiyle imara açılan yeşil alanda çalışmalar geçen sene başladı.

GÖKTÜRK'TEKİ TALANA DUR DENDİ

Yurttaşların tüm tepkisine karşı devam eden yapılaşma için geçen haftalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açılan davada 6. İdare Mahkemesi, bakanlığın plan değişikliği ve yapı alanı yapılması kararını iptal etmişti.

Bölgedeki yapılaşmaya ilişkin bir sevindirici haber daha geldi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın açmış olduğu davada da mahkeme bakanlığın plan yapma yetkisini iptal ederek Göktürk’teki talana bir kez daha dur dedi.

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BÜTÜN SÜRECİN HUKUKSUZLUĞUNA KARAR VERDİ

Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi sözcüsü Gülseren Onanç, yaptığı açıklamada, “İdare Mahkemesi kamu menfaatinin yanında yer alarak insanın ve çevrenin haklarını gözeterek bir karar verdi.

İBB ve TMMOB’nin açtığı davalar sonucunda 6. İdare Mahkemesi yeşil alanlarınızı yapılaşmaya betonlaşmaya açan ‘rezerv yapı alanı’ hüllesini bozdu.

Bu alanların rezerv alan olarak ayrılması bilimsel olarak mümkün değildir diyerek buradaki bütün sürecin hukuksuzluğuna karar verdi.

Su baskını ve taşkın riskini de vurgulayan karar, bu inşaatların aynı zamanda olası çevre felaketlerine yol açacağı için de durdurulması gerektiğini ortaya koyuyor” dedi.

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