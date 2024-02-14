Bakanlıktan 'kelepir' arsa satışı! Peşin ödeyene yüzde 20 indirim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Samsun’da 314 arsayı uygun koşullarda yatırımcılara sunuyor.

Samsun’un 19 Mayıs, Alaçam, Atakum, Bafra, Havza ve Tekkeköy ilçelerindeki arsalar, 23 Şubat Cuma günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek açık artırmada yüzde 25 peşin, 24 ay taksitli olarak satılacak. Peşin ödeyenler ise yüzde 20 indirimden yararlanabilecek.

Açık artırma, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu’nda yapılacak.

"KENDİ EVİMİ İNŞAA EDECEĞİM"

İnternet üzerinden de katılım mümkün olacak. Açık artırmaya girecek olan kişiler, istedikleri arsalar için katılım teminatını Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN hesabına EFT veya havale yoluyla yatıracak.

Arsaları değerlendirmek isteyen Gözde Dinç, “Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Samsun’da 314 arsayı yüzde 25 peşin, 24 ay vade ile satıyor. Ben de yeni doğan bebeğim için bir arsa alıp kendi evimi inşa etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Hüseyin Yıldırım da “Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 19 Mayıs, Atakum, Bafra, Alaçam, Havza ve Tekkeköy’deki arsaları 23 Şubat Cuma günü saat 10.30’da açık artırmayla satıyor. Konut imarlı arsaların fiyatı 510 bin liradan başlıyor. Peşin ödemede yüzde 20 indirim var. Bu çok iyi bir fırsat” ifadelerini kullandı.