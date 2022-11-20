Daha iyi bir dünya inşa edebilmek adına atılan adımlardan biri olan Dünya Çocuk Hakları Günü 1989 tarihinden bu yana kutlanmaktadır. Ülkemizde de kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü çocukların doğuştan gelen haklarını korumak adına atılan adımlardan biridir. Peki, Dünya Çocuk Hakları Günü ne zaman? Dünya Çocuk Hakları Günü nedir?

Çocukların doğuştan gelen haklarını korumak amacıyla 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ‘Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ imzalanmıştır. 1989 yılından bu yana kutlanan Dünya Çocuk Hakları günü ülkemizde de kutlanmaktadır.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN?

Çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek adına 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ‘Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ imzalanmış ve o tarihten günümüze 20 Kasım ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ olarak ilan edilmiştir.

Çocuk hakları, hem kanunen hem ahlaki olarak dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavramdır.