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Ayçiçek yağında ikinci kriz geliyor. "Hükümet müdahale etmeli"

Konya Pancar ve Tarım Ürünleri Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Bestil'den ayçiçek yağı fiyatları konusunda uyarı geldi. Bestil, önlem alınmazsa 5 litre sıvı yağın 500 TL olacağı konusunda uyardı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 15:40
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Ayçiçek yağında ikinci zam krizi geliyor. "Hükümet müdahale etmeli"

Ayçiçek yağında ikinci kriz geliyor. ''Hükümet müdahale etmeli''
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Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili Konya Pancar ve Tarım Ürünleri Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Bestil'den geldi. Bestil, önlem alınmazsa 1 litre sıvı yağın 100 TL olacağı konusunda uyardı.

Bestil, “Ayçiçeğinde hükümetimizin müdahale etmesini bekliyoruz. Şimdi 180 liraya 5 kiloluk ayçiçek yağı satılıyor. Gelecek sene ekecek bir Allah’ın kulu çıkmaz zararına. Gelecek sene de 5 kiloluk ayçiçek yağını 500 liradan aşağı yiyemeyeceğiz” dedi.

Şeker pancarı için daha önce aynı uyarılarda bulunduklarını belirten Bestil şunları söyledi:

“Biz, Konya Pancar ve Tarım Ürünleri Üreticileri Derneği olarak kristal şekerde de hükümetimizi uyarmıştık. Geçen sene pancarın ton alım fiyatı 420 liraydı. 'Gelin fiyatlar yükseldi, pancar ekicisini küstürmeyin' dedik bizi dinlemediler. Pancara fiyat vermediler. Bu sene şekerin kilosu 5 liradan 30 liraya çıktı. Neden, çünkü 2021 yılında 5 milyon tona yakın eksik pancar üretimi yapıldı. Zamanında pancara normal bir fiyat verilseydi şeker şimdi 15 lira olacaktı. Çiftçi ekmeyince şekerin kilogramı 5 liradan 30 liraya çıktı. Yarın aynı ayçiçeğinde de hükümetimizin müdahale etmesini bekliyoruz. Şimdi 180 liraya 5 kiloluk ayçiçek yağı satılıyor. Gelecek sene ekecek bir Allah’ın kulu çıkmaz zararına. Gelecek sene de 5 kiloluk ayçiçek yağını 500 liradan aşağı yiyemeyeceğiz. Onun için hükümetin, Toprak Mahsullerine aldırması gerekiyor. Biz uyarı görevimizi yerine getiriyoruz, karar yine onların.”

 

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ANLAYIN ARTIK
20.11.2022 16:04
Zaten istenen de bu. Birileri bu ülkeyi yok etmek için yemin etmiş, anlayın artık.  
 
2 lisans bölümü mezunu işsiz
20.11.2022 15:53
etmesin artık. topluca açlıktan yok olalım . burada da suriyeliler yaşasın.  
 
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