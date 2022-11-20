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  • 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman öğretmenlik sınavı sonuçları

2022 MEB Uzman öğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman öğretmenlik sınavı sonuçları

Ülke genelinde 19 Kasım’da gerçekleşen MEB Uzman Öğretmenlik Sınavı sonrasında adaylar Uzman Öğretmenlik Sınavı sonuçlarına ilişkin arama motorlarında araştırıyor. 2022 MEB Uzman Öğretmenlik Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak eden adaylar sınav dün gerçekleşmesine rağmen şimdiden araştırmaya başladı. Peki, 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman öğretmenlik sınavı sonuçları

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 13:15
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2022 MEB Uzman öğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman öğretmenlik sınavı sonuçları

2022 MEB Uzman öğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman öğretmenlik sınavı sonuçları
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MEB Uzman Öğretmenlik Sınavı 19 Kasım yani dün gerçekleşti. Uzman Öğretmenlik Sınavının ardından adaylar için soru ve cevapları yayınlandı. Henüz gerçekleşen sınav olmasına rağmen adaylar 2022 MEB Uzman Öğretmenlik Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını arama motorlarında araştırmaya başladı bile. Peki, 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman öğretmenlik sınavı sonuçları

MEB Uzman Öğretmenlik Sınavı 19 Kasım’da tüm Türkiye genelinde gerçekleşti. Uzman Öğretmenlik Sınavına giren adaylar için soru ve cevaplar yayımlandı. Peki, Uzman Öğretmenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye genelinde 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda merkezi sistemle tek oturum şeklinde düzenlenen uzman öğretmenlik sınavı 150 dakika sürdü.

Uzman Öğretmenlik Sınavında 5'er seçenekli 100 soru soruldu. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak Uzman Öğretmenlik Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

Sınav sonucuna göre uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

2022 UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen uzman öğretmenlik sınavı için sonuç tarihi belli oldu. Uzman öğretmenlik sınav sonuçları, 12 Aralık 2022'de açıklanacak.

2022 UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Uzman Öğretmenlik Sınavı yazılı soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınavın ardından yayımlandı.

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