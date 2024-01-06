Bakanlıktan yeni düzenleme. Akıllı cihazlar ve elektrikli araç şarj istasyonları da eklendi

Kaynak: AA
Bakanlıktan yeni düzenleme. Akıllı cihazlar ve elektrikli araç şarj istasyonları da eklendi
Ticaret Bakanlığı, ithalat denetimlerinde bazı düzenlemeler yaptı. Bu düzenlemeler, “CE” işareti taşıması gereken ve telsiz ekipmanları gibi bazı ürünleri içeriyor.

Bu değişiklikler, “‘CE’ İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” adı altında Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni düzenlemelere göre, ithalatta denetim altında olan ürünler listesine “elektrikli araçlar için şarj istasyonları” da dahil edildi. Ayrıca, listede bulunan et kıyma makineleri ve ilgili diğer cihazların kapsamı da revize edildi.

Bunun yanı sıra, “Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında, ithalatta denetim altında olan ürünler listesine bazı akıllı cihaz ekipmanları da eklendi.

Bu tebliğler, 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmaya başladı.

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