Bakanlıktan yeni düzenleme. Akıllı cihazlar ve elektrikli araç şarj istasyonları da eklendi

Bu değişiklikler, “‘CE’ İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” adı altında Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni düzenlemelere göre, ithalatta denetim altında olan ürünler listesine “elektrikli araçlar için şarj istasyonları” da dahil edildi. Ayrıca, listede bulunan et kıyma makineleri ve ilgili diğer cihazların kapsamı da revize edildi.

Bunun yanı sıra, “Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında, ithalatta denetim altında olan ürünler listesine bazı akıllı cihaz ekipmanları da eklendi.

Bu tebliğler, 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmaya başladı.