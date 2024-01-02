Ticaret Bakanlığı'ndan ithalatta sıkı denetim

Kaynak: DHA
Ticaret Bakanlığı'ndan ithalatta sıkı denetim
Ticaret Bakanlığı, yeni yıldaki ürün güvenliği denetim tebliğlerini tekrar düzenledi. Tekstil, konfeksiyon, ayakkabı ve kırtasiye gruplarında yeni ürünler ithalatta denetim kapsamına alındı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğle, ürün güvenliği artırılıyor. Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı yürürlüğe girdi.

Bakanlığı tebliğine göre, makineler, gıda, ilaç, atıklar, kimyasallar, kırtasiye ürünleri, tekstil ürünleri ayakkabı, tıbbı cihazlar gibi bir çok ürün ülkeye ülkeye girerken, denetimler artırılacak.

İTHALATTA DENETİMİN KAPSAMI ARTIRILDI

Tebliğle birlikte bazı ürünlerin denetim kapsamında olmadığı ortaya çıktı. Buna göre tekstil, ayakkabı, konfeksiyon ve kırtasiye ürünleri kapsama alındı. Anne ve bebek ürünlerinde ayrı bir tebliğ yayımlandı.

Hammadde özelliğindeki atık baskı devre kartları da kontrole tabi atıklar kapsamı içine alındı. Florlü sera gazlarının kullanımındaki tahsis kota ve ithalatta yapılacak denetimlerle ilgili hükümler yeniden düzenlendi. Bu arada 23 kimyasalın ithalatı kontrol altına alındı. Radyoaktif kimyasallar, izotoplara ilişkin denetimin kapsamı genişletilirken, uygunluk yazısı aranan ürünlerele ilgili muafiyetten denetime tabi olmayan ürünlere dair yeni düzenlemeler geldi. Kalite Denetim standartlarındaki düzenleme de yenilendi. Ürün güvenliğini tehdit edenlere uygulanacak cezalar ise yeniden değerleme oranınca yüzde 58,46 artırıldı.

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